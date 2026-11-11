Lâm Đồng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ trường học và doanh nghiệp

Các đồng chí chủ trì buổi tọa đàm

Các đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm.

Buổi tọa đàm được truyền trực tuyến đến các điểm cầu ở 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, sinh viên và công nhân.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng nhấn mạnh, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Học sinh, sinh viên là lực lượng trẻ, có tri thức, khát vọng cống hiến; trong khi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong hai khu vực này vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những điểm nghẽn, chia sẻ cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

Toàn tỉnh hiện có 3 trường đại học, 5 trường cao đẳng và 92 trường THPT. Trong các loại hình trường này có 100 tổ chức đảng với 5.021 đảng viên.

Từ ngày 1/7/2025 - 30/9/2026, toàn tỉnh kết nạp 878 đảng viên là học sinh, sinh viên; trong đó, năm 2025 kết nạp 244 đảng viên, năm 2026 kết nạp 634 đảng viên.

Kết quả trên cho thấy công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn đảng viên trẻ đã có chuyển biến. Tuy nhiên, việc tạo nguồn tại một số trường chưa thường xuyên. Nhiều học sinh có thành tích học tập, rèn luyện tốt nhưng chưa đủ 18 tuổi; quá trình bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ của sinh viên có thể kéo dài đến thời điểm tốt nghiệp.

Việc chuyển tiếp theo dõi quần chúng ưu tú giữa các trường và địa phương có lúc chưa chặt chẽ; công tác thẩm tra, xác minh lý lịch ở một số nơi còn chậm.

Phiên tọa đàm liên quan đến phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, Lâm Đồng có trên 35.000 doanh nghiệp còn pháp nhân, với tổng vốn đăng ký trên 395.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 138 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, với 1.746 đảng viên.

Từ ngày 1/7/2025 - 30/9/2026, toàn tỉnh kết nạp 185 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 1 chủ doanh nghiệp.

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, lao động ít và thường xuyên biến động. Một bộ phận chủ doanh nghiệp còn e ngại hoạt động đảng, đoàn thể ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; trong khi người lao động làm việc theo ca, chịu áp lực về thời gian, thu nhập nên khó tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, sinh hoạt. Nhiều doanh nghiệp chưa có đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ.

Phiên tọa đàm liên quan đến phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân

Từ thực tiễn trên, các đại biểu đề nghị nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; xây dựng kế hoạch tạo nguồn dài hạn và hằng năm; đổi mới nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các ý kiến cũng đề xuất tăng cường đối thoại với chủ doanh nghiệp; phát huy vai trò của công đoàn, Đoàn Thanh niên trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; chú trọng tạo nguồn trong đội ngũ trí thức trẻ, những người có thành tích về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, tâm huyết, sát thực tiễn của đại biểu nêu ra tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí Bùi Thắng yêu cầu các cấp ủy xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Việc thực hiện chỉ tiêu phải gắn với nâng cao chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục; không chạy theo số lượng hoặc xem nhẹ quá trình giáo dục, rèn luyện, thử thách quần chúng ưu tú.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Đối với học sinh, sinh viên, các cấp ủy cần chủ động tạo nguồn từ sớm, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tổ chức Đoàn và gia đình. Việc theo dõi, giúp đỡ và chuyển tiếp nguồn phải được duy trì khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp, chuyển trường hoặc thay đổi nơi học tập, cư trú, làm việc, không để bỏ sót nguồn phát triển Đảng.

Trong khu vực kinh tế tư nhân, các cấp ủy cần khảo sát, phân loại doanh nghiệp, xác định địa bàn và doanh nghiệp trọng điểm để tập trung tạo nguồn; tăng cường đối thoại, tháo gỡ băn khoăn của chủ doanh nghiệp, người lao động và đổi mới phương thức sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh hạn chế tại cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động, tạo nguồn, xử lý hồ sơ cho đội ngũ cán bộ. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần được đánh giá, biểu dương và nhân rộng.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, lấy hiệu quả tạo nguồn, chất lượng đảng viên và kết quả phát triển tổ chức đảng làm thước đo đánh giá. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Quang cảnh buổi tọa đàm

Đồng chí Bùi Thắng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại tọa đàm, hoàn thiện báo cáo, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai. Các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm phù hợp với từng địa bàn, đơn vị.