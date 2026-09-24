Lâm Đồng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân

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Phát triển tổ chức Đảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hiệu quả

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực ngoài Nhà nước. Điều đó được thể hiện tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả “thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế”.

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Việc phấn đấu kinh tế tư nhân là động lực quan trọng thể hiện nhận thức mới của tỉnh Lâm Đồng trong việc xem kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất" để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, đổi mới sáng tạo, và đóng góp vào GDP. Đồng thời, xóa bỏ định kiến cũ, hướng đến phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được mục tiêu đó, Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 33.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thực chất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh đang tập trung xử lý dứt điểm các doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm, tồn tại hình thức trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Lâm Đồng phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt tối thiểu 11,5%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đóng góp khoảng 78% GRDP, số lao động được tạo việc làm hằng năm 70.000 lượt người/năm, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%. Mục tiêu đến năm 2045, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao, với khoảng 78.000 doanh nghiệp hoạt động…

Chế biến rau củ quả xuất khẩu tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu đặt ra là kết nạp đảng viên phải gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Bổ sung cho Đảng những quần chúng ưu tú, trưởng thành từ thực tiễn lao động, sản xuất, kinh doanh.

Chi bộ Vietbank Chi nhánh Lâm Đồng kết nạp đảng viên mới (ngày 19/5/2026) Ảnh: Lê Hoa

Công tác xây dựng Đảng phải đồng hành cùng sự lớn mạnh của doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển doanh nghiệp, góp phần chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết, kết luận, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

Sản xuất đồ gỗ gia dụng xuất khẩu ở Khu Công nghiệp Phan Thiết

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp thực sự là hạt nhân chính trị

Trong xu thế đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế hiện nay, các đơn vị kinh tế tư nhân ở Lâm Đồng ngày càng có vai trò quan trọng trong vấn đề giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, tỉnh Lâm Đồng đã xác định xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng để củng cố cơ sở của Đảng.

Công nhân chế biến nhân hạt điều xuất khẩu ở xã Nam Thành, Lâm Đồng

Theo đó, trong những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân đồng bộ với mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới, thích ứng với nền kinh tế số và các mô hình sản xuất kinh doanh mới.

Tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã thực sự là hạt nhân chính trị. Đội ngũ đảng viên là nòng cốt trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

Đây là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp, người lao động với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, trách nhiệm của tổ chức đảng với người lao động, cộng đồng và đất nước.

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Đặc biệt là đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức sinh hoạt của tổ chức đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, hấp dẫn, phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn. Trong đó, tỉnh tập trung vào việc chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động, quan hệ lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuyển đổi số, trách nhiệm xã hội.

Việc kết hợp linh hoạt giữa sinh hoạt đảng trực tiếp và sinh hoạt đảng trực tuyến, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp hoạt động theo ca, kíp, đa địa bàn được tiếp tục chú trọng. Đồng thời, không làm phát sinh thủ tục, văn bản, cuộc họp không cần thiết, không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

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Từ đó, người đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, khát vọng cống hiến, tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, liêm chính, giỏi chuyên môn, có năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc cao. Người đảng viên đi đầu trong làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển doanh nghiệp, chú trọng đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật, tinh thần hợp tác và trách nhiệm với xã hội, có uy tín trong doanh nghiệp và được quần chúng tin tưởng, noi theo.