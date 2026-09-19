Lâm Đồng nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên

Trường đại học Phan Thiết có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt hơn 90%.

Năm học 2025-2026, nhà trường tuyển sinh 49 học viên thạc sĩ và 891 sinh viên đại học chính quy; tổng quy mô đào tạo toàn trường đạt 3.165 người học. Trong năm học này, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên chiếm hơn 13%. Trong đợt tuyển sinh năm 2026, nhà trường đã trao tặng hơn 4,7 tỷ đồng học bổng cho gần 600 tân sinh viên.

Bên cạnh đó, nhà trường đã ký kết hợp tác mới với 40 doanh nghiệp, đồng thời duy trì và mở rộng mạng lưới liên kết với gần 200 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho sinh viên kiến tập, thực tập, trải nghiệm thực tế và tiếp cận cơ hội việc làm. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt hơn 90%.

Nhiều doanh nghiệp, sở, ngành, địa phương tham dự lễ tổng kết.

Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực quản trị; đổi mới tuyển sinh, chương trình, phương pháp đào tạo và kiểm tra, đánh giá theo hướng thực tiễn, gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Nhà trường chú trọng bảo đảm và kiểm định chất lượng, xây dựng văn hóa chất lượng và cải tiến liên tục.

Cùng với đó, nhà trường sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết với doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đề nghị, nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trường rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ số.

Cùng với đó, trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, chuyển giao khoa học-công nghệ và cung ứng nguồn nhân lực. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, xem xét, giải quyết các kiến nghị của nhà trường theo thẩm quyền. Các sở, ngành, địa phương xác định việc đầu tư, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà trường phát triển.