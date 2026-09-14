Lâm Đồng muốn xử lý toàn bộ nhà, đất dôi dư

Chiều 14/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì cuộc họp Tổ Chỉ đạo 751 tỉnh, nghe báo cáo tình hình rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

672 cơ sở nhà, đất dôi dư

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thời gian qua, tỉnh đã hoàn thành phương án xử lý đối với 505 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính.

Trong số này, 139 cơ sở được giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng, gồm 87 cơ sở bố trí làm trụ sở làm việc, 15 cơ sở phục vụ lĩnh vực y tế và 37 cơ sở phục vụ lĩnh vực giáo dục.

Có 50 cơ sở được giao Trung tâm Quản lý nhà tỉnh quản lý, khai thác và đã hoàn thành bàn giao, tiếp nhận để bố trí cho các cơ quan Trung ương sử dụng tạm thời.

Ngoài ra, 316 cơ sở đã có quyết định thu hồi, chuyển giao và điều chuyển cho các đơn vị có chức năng quản lý, khai thác, xử lý.

Trong đó, 125 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, 50 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà tỉnh và 141 cơ sở thu hồi, chuyển giao về địa phương cấp xã quản lý, khai thác.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các địa phương tiếp tục rà soát cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính.

Qua tổng hợp, đến nay 94 xã, phường, đặc khu báo cáo có tổng cộng 672 cơ sở nhà, đất dôi dư mới phát sinh do UBND cấp xã quản lý, tăng 311 cơ sở so với số liệu báo cáo trước.

Trong số 672 cơ sở này, có 167 cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý; 505 cơ sở chưa được phê duyệt phương án xử lý.

Đối với 167 cơ sở đã được phê duyệt phương án, các địa phương dự kiến bố trí, khai thác theo nhiều hình thức. Trong đó, 93 cơ sở giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp quản lý, khai thác; 31 cơ sở đã cho khai thác, sử dụng theo Luật Đất đai; 13 cơ sở bố trí làm hội trường thôn; 12 cơ sở làm công viên; 12 cơ sở bố trí làm thiết chế văn hóa; 1 cơ sở mở rộng chợ và 5 cơ sở bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời.

Tránh lãng phí tài sản công

Đối với các cơ sở dôi dư sau sắp xếp thôn, tổ dân phố và trường học như hội trường thôn, nhà văn hóa, sân vận động, trường học..., Sở Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, trình tự chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu.

Việc này nhằm bảo đảm các cơ sở nhà, đất dôi dư được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy định và phát huy hiệu quả tài sản công, đáp ứng nhu cầu phục vụ cộng đồng tại địa phương.

Đối với 145 cơ sở nhà, đất dôi dư của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đang hoàn thành thủ tục liên quan để tiếp nhận và xây dựng phương án xử lý theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tránh để xuống cấp, lãng phí.

Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Đối với những cơ sở nhà, đất dôi dư mà địa phương có nhu cầu sử dụng, cần bố trí, khai thác phù hợp. Những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án đấu giá, cho thuê hoặc xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Mục tiêu được tỉnh Lâm Đồng đặt ra là đến ngày 31/12/2026 hoàn thành phương án xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn.