Lâm Đồng: Mục tiêu đón 40 triệu lượt khách, phát triển du lịch xanh vào năm 2030

Phấn đấu đón 40 triệu lượt khách, đóng góp 12% GRDP

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Quảng trường Lâm Viên và hồ Xuân Hương, những điểm đến nổi bật của Đà Lạt, góp phần tạo sức hút cho du lịch Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch, với mức tăng trưởng khách bình quân 13 - 14%/năm, đóng góp trực tiếp khoảng 12% GRDP của tỉnh.

Tổng lượng khách du lịch dự kiến đạt khoảng 40 triệu lượt, trong đó khách nội địa khoảng 36,6 triệu lượt, khách quốc tế tối thiểu 3,4 triệu lượt.

Cùng với tăng trưởng lượng khách, tỉnh đặt mục tiêu phát triển khoảng 75.000 buồng lưu trú du lịch, trong đó 25% đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao; hình thành 8 - 10 khu du lịch cấp tỉnh và tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 47.000 lao động.

Đáng chú ý, Lâm Đồng phấn đấu có ít nhất 80% khu, điểm du lịch trọng điểm áp dụng tiêu chuẩn du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của điểm đến.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh xác định khai thác hiệu quả lợi thế không gian liên kết "Biển - Cao nguyên - Sinh thái - Công viên địa chất", hình thành các cụm, hành lang và chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng.

Trong đó, ưu tiên phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, văn hóa, thể thao, mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng gắn với sinh thái, nông nghiệp, làng nghề, văn hóa bản địa.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch xanh và thông minh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Lâm Đồng xác định là huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ du lịch, tăng cường kết nối giữa các khu, điểm du lịch và các vùng kinh tế.

Tỉnh đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao.

Khu vực chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp du khách, góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm tại địa phương.

Song song với đầu tư hạ tầng, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hóa thị trường khách. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các nền tảng du lịch thông minh được đẩy mạnh trong quản lý, quảng bá và phục vụ du khách.

Đặc biệt, Lâm Đồng dự kiến lựa chọn các địa bàn Mũi Né, Đà Lạt và Tà Đùng để xây dựng thí điểm mô hình du lịch hướng tới phát thải ròng bằng "0" (Net Zero).

Các mô hình này gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải nhựa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái, từng bước hình thành những điểm đến thân thiện với môi trường.

Về dài hạn, đến năm 2045, Lâm Đồng phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, tiên phong phát triển du lịch tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Thông qua việc đồng bộ đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy chuyển đổi xanh, Lâm Đồng hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước đưa du lịch trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.