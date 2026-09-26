Lâm Đồng: Mực nước có chiều hướng rút dần, các địa phương khắc phục thiên tai vùng ngập
Trong 24 giờ qua, lượng mưa tại nhiều nơi trong tỉnh đã có xu hướng giảm dần. Các địa phương đang tích cực hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai ở các vùng ngập, với thiệt hại ước 50 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng, thấp và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.
Theo cập nhật từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính từ ngày 20/9 đến 16 giờ ngày 25/9, đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở diện rộng. Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 50 tỷ đồng. May mắn, thiên tai không gây thiệt hại về người.
Cụ thể, toàn tỉnh có khoảng 2.731 căn nhà tại 18 địa phương bị ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng. Trong đó, một số địa phương ghi nhận số lượng nhà bị ngập lớn như phường Bình Thuận 1.080 căn, phường Hàm Thắng 500 căn, xã Hồng Sơn 370 căn,...
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đã khẩn trương hỗ trợ sơ tán, di dời tổng cộng 855 hộ gia đình (với hàng ngàn nhân khẩu) đến nơi an toàn. Hiện tại, mực nước ở nhiều nơi đang có chiều hướng rút dần.
Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm ngập úng và ảnh hưởng khoảng 7.235 ha cây trồng các loại… Về cơ sở hạ tầng, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở ảnh hưởng đến khoảng 22 điểm trên các tuyến đường giao thông, làm hư hỏng 7 công trình cầu cống dân sinh và 1 công trình kênh mương thủy lợi tại 19 địa phương. Nhiều tuyến đường huyết mạch, đèo dốc bị sạt lở đất đá hoặc ngập sâu, gây ách tắc và khó khăn cho việc lưu thông.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, những ngày tới, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh, dịch; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho Nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.
Mặt khác, tiếp tục triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại xảy ra. Tập trung rà soát, đánh giá cụ thể tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra về người, nhà cửa, sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai.
Các địa phương tiếp tục duy trì, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm ngập lụt, sạt lở trên các tuyến đường; tạm thời cấm người và phương tiên lưu thông qua những vị trí đã xác định sạt lở nguy hiểm. Huy động lực lượng, phương tiện san gạt, dọn dẹp các tuyến đường bị sạt lở đất,... để đảm bảo an toàn giao thông.
Song song đó, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo đúng quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó, đảm bảo an toàn công trình, giảm ngập lụt vùng hạ du.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-muc-nuoc-co-chieu-huong-rut-dan-cac-dia-phuong-khac-phuc-thien-tai-vung-ngap-466577.html