Lâm Đồng: Mưa lũ đầu tháng 10 gây thiệt hại 16,5 tỷ đồng, hơn 1.600 ha cây trồng gập úng

10 ngày đầu tháng 10/2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do mưa lớn xảy ra trên diện rộng, nhiều địa phương xảy ra sạt lở, ngập úng gây thiệt hại về tài sản, cây trồng - Ảnh minh họa

Mưa lớn cục bộ, lượng mưa vượt 500mm

Theo số liệu quan trắc, tổng lượng mưa từ ngày 01-10/10/2026 tại các địa phương ở mức rất cao: Cát Tiên 503mm, Tánh Linh 306mm, Đạ Tẻh 277mm, Đạ Huoai 269mm, Phường 3 Bảo Lộc 266mm, Nam Gia Nghĩa 261mm, La Gi 260mm, Tuy Đức 256mm...

Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn các xã, phường tiếp tục có mây đối lưu phát triển gây mưa nhỏ và vừa, nguy cơ ngập úng, sạt lở vẫn còn tiềm ẩn.

Hơn 1.600 ha cây trồng chìm trong nước lũ - nông nghiệp hữu cơ chịu ảnh hưởng nặng. Thiệt hại nặng nhất tập trung vào sản xuất nông nghiệp với khoảng 1.611 ha cây trồng các loại bị ngập úng, cụ thể: Xã Bắc Ruộng; Thiệt hại nặng nhất với 1.313 ha lúa bị ngập úng: Xã Cát Tiên 2; Ngập úng khoảng 243 ha (170 ha lúa, 02 ha mía và 71 ha cây lâu năm): Xã Cát Tiên; Ngập úng khoảng 74 ha lúa: Xã Trà Tân; Ngập úng khoảng 25 ha lúa, 02 con heo bị chết do lũ: Phường Lang Biang - Đà Lạt; Ngập úng khoảng 06 ha, chủ yếu là cây trồng hàng năm như hoa, rau màu - khu vực có nhiều mô hình canh tác hữu cơ, công nghệ cao.

Đối với sản xuất nông nghiệp hữu cơ, việc ngập úng kéo dài không chỉ làm mất trắng vụ mùa mà còn gây xói mòn lớp đất mặt giàu hữu cơ, rửa trôi hệ vi sinh vật có lợi và làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau lũ. Đây là thách thức lớn đòi hỏi các giải pháp phục hồi đất và canh tác bền vững sau thiên tai.

Mưa lũ kèm dông lốc, sét đánh đã gây hậu quả đau lòng: 01 người thiệt mạng do sét đánh là ông K’ Văn Da (sinh năm 1950, xóm 2, thôn Đông Tiến, xã Đông Giang).

Có 85 căn nhà bị ảnh hưởng (83 căn ngập lụt, 02 căn hư hỏng). Trong đó: Xã Bảo Lâm 2 khoảng 40 căn, Xã Cát Tiên 2: 17 căn, Xã Trà Tân: 15 căn, Phường B’Lao - Bảo Lộc: 11 căn, Xã Cát Tiên và Xã Tánh Linh mỗi xã 01 căn bị cây đổ, dông lốc làm hư hỏng.

Hạ tầng giao thông sạt lở nhiều nơi

Mưa lớn gây sạt lở taluy nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường: Xã Cát Tiên 2; Sạt lở tại 05 vị trí, trong đó tuyến ĐT.721 sạt lở dài khoảng 100m, đất đá tràn ra mặt đường:

Phường B’Lao; Nước tràn khu vực cổng nhà máy thủy điện Đại Nga và cầu Tân Lạc, cổng điện nhà máy bị hư hỏng: Phường Xuân Hương - Đà Lạt; Sạt lở bờ taluy đường Lý Tự Trọng làm hư hỏng 04 xe máy. Các xã Lạc Dương, Nhân Cơ, Bắc Ruộng, Trà Tân; Ghi nhận nhiều điểm sạt lở đường bê tông, bờ sông và ngập lụt cục bộ các tuyến đường giao thông ven suối.

Ngoài ra, sét đánh trúng trụ sở UBND xã Đồng Kho làm cháy, hư hỏng 03 máy scan, 07 CPU máy tính, 04 máy in, 03 máy điều hòa và hệ thống mạng. Tại Phường B’Lao, khu du lịch Đôi Dép bị sập 25m tường rào, sạt lở chân hàng rào 20m.

Ước tính thiệt hại sơ bộ trong đợt mưa lũ từ 01/10 đến ngày 10/10/2026 là khoảng 16,5 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm: Thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng đã trải qua 19 đợt thiên tai. Lũy kế thiệt hại gồm 02 người chết, 04 người bị thương; 327 căn nhà bị hư hỏng, 3.065 căn nhà bị ngập lụt; 11.044 ha cây trồng bị ngã đổ, ngập úng; 72.147 con gia súc, gia cầm bị chết; 14,1 ha nhà kính, nhà lưới bị hư hỏng cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị sạt lở.

Tổng giá trị thiệt hại từ đầu năm đến nay ước tính khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện chính quyền các địa phương đã thăm hỏi, động viên người dân, huy động lực lượng tại chỗ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, nước uống, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở và chủ động sử dụng nguồn kinh phí địa phương để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Khuyến cáo cho canh tác hữu cơ sau lũ: Bà con nông dân cần khẩn trương thoát nước, vệ sinh đồng ruộng, bổ sung chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh để phục hồi hệ vi sinh vật đất, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại sau mưa lũ để có biện pháp phòng trừ sinh học kịp thời./.