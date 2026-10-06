Lâm Đồng: Mưa lớn kéo cát, đất tràn xuống đường, phương tiện đi lại khó khăn

Chiều tối 6/10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Tại một đoạn đường Nguyễn Thông, khu vực tổ dân phố 12, nước mưa kéo theo lượng lớn cát, đất tràn xuống mặt đường.

Cát, đất tràn xuống đường Nguyễn Thông sau mưa lớn. (Ảnh: Phường Phú Thủy)

Cát, đất cùng nước phủ một phần mặt đường khiến khu vực này trơn trượt, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, đặc biệt là xe máy.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Người điều khiển phương tiện cũng được khuyến cáo hạn chế phanh gấp, chuyển hướng đột ngột khi đi qua khu vực cát, đất tràn xuống đường; chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời điểm mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.