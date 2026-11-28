Tàu cá được đưa vào bờ. (Ảnh: QUANG HUY)

Trước đó, đêm 27/11, tàu cá BTh-83939-TS chiều dài 14 mét, công suất máy chính 260CV, hành nghề câu gồm 4 thuyền viên, do ông Võ Ngọc Đường (ngụ phường Phú Thủy, Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra nguyên nhân tàu cá chìm. (Ảnh: QUANG HUY)

Phương tiện đang vị trí cách bờ biển Mũi Né khoảng 22 hải lý thì bất ngờ bị phá nước khiến tàu cá bị chìm.

May mắn, tàu cá BTh-90064-TS đang đánh bắt tại khu vực tai nạn cứu vớt các thuyền viên an toàn. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Tàu cá bị phá nước dẫn đến bị chìm. (Ảnh: QUANG HUY)

Hiện tại, tàu cá BTh-83939-TS được lai dắt về bãi trước Mũi Né để tiến hành để sửa chữa. Vùng biển Mũi Né hiện tại gió cấp 4 giật cấp 5, sóng biển cao 1-2 mét.