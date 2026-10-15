Lâm Đồng: Một người bị nước lũ cuốn trôi mất tích

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, tối 14/10, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (48 tuổi, thôn Đa Mi 1, xã La Dạ) đi cùng với bà Nguyễn Thị Sáu (50 tuổi, xã Bảo Lâm 3) về nhà.

Trên đường đi qua khe suối chảy về hồ Hàm Thuận (xã La Dạ), do trời mưa nước dâng cao, nên hai người này nắm tay nhau lội qua suối. Khi đến giữa dòng thì cả hai người bị trượt chân. Bà Thủy bị nước cuốn trôi mất, còn bà Sáu bám lại được vào cành cây.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã La Dạ triển khai tìm kiếm nạn nhân Thủy nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.