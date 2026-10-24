Lâm Đồng mời gọi nhà đầu tư phát triển khu phía nam

Cụm Công nghiệp Nam Hà thu hút nhiều nhà đầu tư. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân phối hợp Ủy ban nhân dân các xã: Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập cùng xây dựng báo cáo tổng thể về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và định hướng phát triển liên kết vùng, sẵn sàng trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, khu này định hướng là trung tâm sản xuất công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp chế tạo và dịch vụ kho vận. Bên cạnh đó, còn có nông nghiệp sinh thái, tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng và du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng.

Nhiều lãnh đạo, sở, ban, ngành và các nhà đầu tư tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Ông Nguyễn Thế Hiển, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Hà-Đức Linh (Cụm công nghiệp Nam Hà) cho biết, để thu hút được những nhà máy sản xuất, doanh nghiệp phải chuẩn bị một hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp hoàn chỉnh, chuẩn mực và phát triển bền vững như hệ thống giao thông, điện, nước sạch và những dịch vụ công cộng kèm theo như chợ, trường học, y tế, thể dục thể thao và quỹ đất ở… Bên cạnh đó, Công ty mong muốn đóng góp phát triển kinh tế địa phương và tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây được bền vững lâu dài; đó là phải cùng đồng hành với chính quyền sở tại xây dựng hạ tầng công nghiệp.

Nhận thức được điện năng là "mạch máu" cho sản xuất công nghiệp hiện đại, cụm đã chủ động triển khai đầu tư Trạm biến áp 11kV với công suất hơn 126MVA, cùng hệ thống hạ tầng kết nối điện trung thế được xây mới hoàn toàn. Song song đó, Nhà máy nước Đông Hà với công suất 3.000m³/ngày-đêm theo tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, viễn thông và không gian xanh đã hoàn thiện.

Cụm công nghiệp Nam Hà đầu tư cơ sở vật chất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. (Ảnh: THANH HẢI)

Phát triển vùng cần vượt ra khỏi tư duy riêng lẻ của từng địa phương, hướng đến sự phối hợp và bổ trợ trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tế. Ông Nguyễn Ngọc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Tân cho biết, xã chủ động đầu mối rà soát, cập nhật thông tin về quy hoạch điều chỉnh của tỉnh, quy hoạch chung của các xã, quỹ đất có khả năng thu hút đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lao động, nguồn nguyên liệu và các điều kiện liên quan đến triển khai các dự án.

Thông tin các địa phương giới thiệu cho nhà đầu tư phải chính xác, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế; làm rõ tình trạng pháp lý, điều kiện tiếp cận đất đai, khả năng kết nối hạ tầng và các yêu cầu có liên quan. Đặc biệt, các địa phương cải thiện thủ tục hành chính, hạ tầng và môi trường đầu tư.

Nhiều lãnh đạo, sở, ban, ngành và các nhà đầu tư tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH HẢI)

Bên cạnh đó, các xã quan tâm kết nối, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng và khả năng tạo giá trị gia tăng như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông-lâm sản; công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ, kho bãi, logistics; du lịch... Sau khi có nhà đầu tư, các đơn vị xác định nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương, phân công đầu mối theo dõi, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt.

Những khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát, lựa chọn những lĩnh vực, địa điểm và dự án có điều kiện triển khai thực tế để ưu tiên giới thiệu, kết nối với nhà đầu tư.

Nhà đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp Nam Hà. (Ảnh: THANH HẢI)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Tân Nguyễn Ngọc Phong cho hay, đối với những dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý hoặc điều kiện hạ tầng, phải xác định nội dung còn thiếu, cơ quan cần phối hợp và các bước tiếp theo. Mục tiêu là nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, kết nối đúng nhu cầu, đúng lĩnh vực và phù hợp với điều kiện thực hiện của từng địa phương.

Đối với chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư không chỉ là chủ trương mà phải được thể hiện bằng tiến độ giải quyết công việc, chất lượng hướng dẫn, tinh thần trách nhiệm và kết quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.(Ảnh: THANH HẢI)

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị, các sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần nói đi đôi với làm, rõ việc, rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền và coi kết quả thực hiện là thước đo. Mỗi cơ hội đầu tư phải được xem xét bằng thông tin thực tế; mỗi khó khăn, vướng mắc phải được xác định rõ nguyên nhân và hướng xử lý; mỗi nội dung phối hợp phải có đầu mối chịu trách nhiệm.

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các địa phương phát huy tính chủ động, phối hợp cơ quan chuyên môn và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự chủ động của cơ sở, trách nhiệm của từng cơ quan và tinh thần hợp tác của doanh nghiệp vẫn là những yếu tố quyết định để các định hướng phát triển đi vào cuộc sống.