Lâm Đồng mở rộng mặt đường tại điểm nứt đèo Mimosa

Tại khu vực đoạn có nguy cơ sạt trượt đèo Mimosa, cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng mặt đường phía taluy dương

Ngày 28/9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoạn đường đèo Mimosa dự kiến mở rộng dài khoảng 150 m, phần mở rộng rộng khoảng 5,2 m. Mặt đường được thảm bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ được lắp đặt hộ lan, kẻ vạch sơn và bổ sung hệ thống biển báo giao thông.

Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước ngày 3/10/2026, góp phần bảo đảm giao thông trên đèo Mimosa, nhất là trong thời gian địa phương chuẩn bị các hoạt động phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Khu vực vết nứt dài khoảng 40 m được phủ bạt và phần đường đối diện bên taluy dương được mở rộng, gia cố bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông

Trước đó, sau các đợt mưa lớn, tại Km4+100 đến Km4+140 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, xuất hiện vết nứt dọc mặt đường dài khoảng 40 m, lấn gần hết một làn xe.

Qua theo dõi, vết nứt có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, ảnh hưởng đến nền, mặt đường về phía taluy âm. Cơ quan chức năng đã tăng cường theo dõi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Đây cũng là vị trí từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ tháng 11/2025, khiến Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa bị chia cắt cục bộ.

Về giải pháp lâu dài, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đang triển khai xây dựng cầu cạn tại khu vực này theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Công trình dài 140 m, rộng 9 m, tổng kinh phí khoảng 37 tỷ đồng, nhằm xử lý nguy cơ sạt trượt, đứt gãy nền, mặt đường.

Trong thời gian thi công, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến vết nứt và tình trạng địa chất để kịp thời có phương án xử lý, bảo đảm giao thông an toàn trên tuyến đèo Mimosa.