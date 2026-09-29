Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển, doanh nghiệp thêm cơ hội tăng tốc

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Vòng đối thoại địa phương tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Ngọc Chính, Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, cho rằng địa phương đang đứng trước một giai đoạn phát triển đặc biệt, khi không gian kinh tế được mở rộng và các nguồn lực có điều kiện kết nối chặt chẽ hơn.

Theo ông Chính, việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính không đơn thuần là thay đổi địa giới mà đang tạo ra sự tái cấu trúc về không gian kinh tế, thị trường và nguồn lực.

“Chúng ta đang sở hữu một thị trường nội sinh rộng lớn hơn, quỹ đất dồi dào hơn cho nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến, cùng một hệ sinh thái du lịch đa dạng, trọn vẹn”, ông Chính chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Chính, Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng.

Theo Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, trước khi hợp nhất, các địa phương đều có những lợi thế riêng nhưng nguồn lực đầu tư, thị trường và chuỗi cung ứng chưa thực sự được kết nối thành một chỉnh thể.

Không gian mới đang tạo điều kiện để Lâm Đồng khai thác tốt hơn những lợi thế bổ trợ giữa các khu vực, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đến du lịch, dịch vụ. Với cộng đồng doanh nghiệp, đây là cơ hội mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi cung ứng lớn hơn và tìm kiếm những mô hình kinh doanh mới.

Ông Chính cho biết, thời gian qua, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và việc nhanh chóng đồng bộ các thủ tục hành chính sau sắp xếp đã giúp hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ đã phục hồi, mở rộng quy mô và đầu tư vào những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Theo ông, những kết quả bước đầu cho thấy doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh nếu môi trường kinh doanh được duy trì ổn định và chính sách được triển khai kịp thời.

“Bài toán sinh tử đối với mọi doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng và phục hồi chính là huyết mạch tài chính”, ông Chính nói.

Từ những vấn đề thực tế của doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Chính cho rằng tinh thần “đột phá thể chế, hợp lực công tư” cần được chuyển thành những giải pháp cụ thể, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính quyền cần đóng vai trò kiến tạo môi trường, tạo bệ phóng về thể chế, hạ tầng và nguồn lực; doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp đầu tư, đổi mới và tạo ra giá trị.

Trước hết, Lâm Đồng cần tiếp tục cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh. Các thủ tục hành chính cần được đơn giản hóa, minh bạch hơn và rút ngắn thời gian xử lý để giảm chi phí cho doanh nghiệp Tiếp đó là khả năng tiếp cận nguồn lực, nhất là vốn, đất đai và các quỹ hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đây là những yếu tố quyết định khả năng mở rộng đầu tư của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng cần được thúc đẩy mạnh hơn. Theo ông Chính, tỉnh có thể phát triển các hạ tầng dùng chung, tăng kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Một vấn đề khác là nhân lực. Khi không gian kinh tế mở rộng, nhu cầu nhân lực chất lượng cao sẽ tăng lên, đặc biệt trong các lĩnh vực được xác định là động lực phát triển. Vì vậy, cần có cơ chế đào tạo, đặt hàng và giữ chân nhân tài phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Ông Chính kỳ vọng các vấn đề được đưa ra tại VPSF 2026 không dừng lại ở trao đổi, mà được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể.

“Điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là một chính sách tốt, mà quan trọng là chính sách được thực thi nhanh, minh bạch và thực chất”, ông nhấn mạnh.

Theo ông, khi doanh nghiệp có thể dự báo được chính sách, tiếp cận nguồn lực thuận lợi và giảm chi phí thủ tục, niềm tin đầu tư sẽ được củng cố. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trong không gian phát triển mới, Lâm Đồng đang có thêm nhiều dư địa để phát huy thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến và kinh tế xanh.