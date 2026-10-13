Lâm Đồng mở rộng hợp tác với Hàn Quốc

Nhiều doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường Hàn Quốc

Mở rộng cơ hội hợp tác

Trên nền tảng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022, tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường kết nối với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc, hướng tới những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) chia sẻ, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế đến hết tháng 7/2026 khoảng 102,6 tỷ USD, thông qua 10.567 dự án. Cùng với đó, quan hệ thương mại song phương tiếp tục phát triển, mở ra nhiều cơ hội để các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Lâm Đồng có nhiều lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và tài nguyên. Nếu kết nối tốt với thế mạnh công nghệ, quản trị và thị trường của Hàn Quốc, hai bên sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp và địa phương. Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA

Đối với Lâm Đồng, việc hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận từ ngày 1/7/2025 đã hình thành không gian phát triển rộng lớn, kết nối cao nguyên với duyên hải, tạo điều kiện phát huy thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, logistics, du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế biển.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, trong giai đoạn phát triển mới, Lâm Đồng xác định hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường là những nhiệm vụ quan trọng; trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác tỉnh đặc biệt quan tâm.

Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và doanh nghiệp Hàn Quốc ký kết các bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. (Ảnh: Nguyễn Lương)

Đến nay, Lâm Đồng có 38 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký khoảng 204,16 triệu USD, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, nông - lâm nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Hàn Quốc đạt 46,29 triệu USD; riêng 9 tháng năm 2026 đạt 56,15 triệu USD, vượt kết quả cả năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: alumin và hydroxit nhôm, cà phê nhân, rau, củ, quả, hàng may mặc và hoa tươi.

Từ những kết quả này, tỉnh định hướng mở rộng hợp tác trong chế biến sâu nông sản, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản và chuỗi lạnh; logistics, năng lượng xanh, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo và du lịch chất lượng cao. Tỉnh cũng mong muốn nghiên cứu hình thành khu, cụm công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, tạo không gian kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đầu tư có tính liên kết.

Trong lĩnh vực thương mại, Lâm Đồng kỳ vọng các hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ đưa cà phê, sầu riêng, bơ, thanh long, mắc ca, chè, rau, hoa, thủy sản và sản phẩm OCOP vào hệ thống bán lẻ, thương mại điện tử Hàn Quốc. Việc kết nối với các hệ thống phân phối như: Lotte, GS25, E-Mart, K-mart và các đơn vị thuộc Tập đoàn BGF được xác định là một hướng đi để mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.

Phụ nữ Đà Lạt trải nghiệm muối kim chi trong Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt. (Ảnh: Quỳnh Uyển)

Cùng với đó, tỉnh quan tâm hợp tác đầu tư chế biến nông sản, phát triển ngành dâu tằm tơ, ứng dụng công nghệ dệt, nhuộm để nâng cao giá trị sản phẩm lụa; hỗ trợ chuyển giao giống mới, phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng IoT, công nghệ sản xuất hữu cơ và tuần hoàn.

Các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho trung tâm nghiên cứu, vườn ươm giống sạch bệnh cũng được kỳ vọng góp phần nâng chất lượng sản xuất...

Xà lách vào thị trường khó tính

Tại xã Lạc Dương, Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc do ông Tô Quang Dũng làm Giám đốc, là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất và xuất khẩu rau xà lách sang thị trường Hàn Quốc.

Với diện tích hơn 3 ha trồng rau thủy canh, trong đó có 2 ha chuyên canh xà lách, trang trại tổ chức luân canh liên tục, đạt từ 11 - 12 vụ mỗi năm. Nhờ điều kiện khí hậu ôn hòa cùng quy trình sản xuất được kiểm soát, năng suất xà lách bình quân đạt từ 2,5 - 4 tấn/1.000 m²; một số vụ vượt 4 tấn, tạo nguồn cung đáp ứng yêu cầu về sản lượng của thị trường xuất khẩu.

Sự ổn định và tăng trưởng khá của xuất khẩu rau xà lách sang Hàn Quốc là minh chứng cho sự phát triển đúng hướng của ngành nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Hành trình tiếp cận thị trường quốc tế của Trường Phúc bắt đầu từ năm 2015. Từ sản lượng xuất khẩu chỉ hơn 10 tấn vào năm 2016, đến năm 2026, doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 180 tấn xà lách, tương đương 30 container loại 20 feet.

Với giá bán ổn định khoảng 2,3 USD/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 33.000 đồng/kg, mang lại doanh thu hơn 4,5 tỷ đồng. Những con số này cho thấy xuất khẩu không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào quy trình canh tác và bảo quản.

Doanh nghiệp Lâm Đồng đóng gói xuất khẩu rau xà lách sang thị trường Hàn Quốc

Tuy nhiên, để đưa sản phẩm vào Hàn Quốc, một thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng nông sản, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngay từ khâu đầu vào. Phía Hàn Quốc đã cử nhiều đoàn chuyên gia đến trang trại khảo sát, lấy mẫu đất, nước và rau để phân tích. Chỉ khi kết quả đáp ứng yêu cầu an toàn, các công đoạn xuống giống, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và đóng gói mới được triển khai dưới sự giám sát thường xuyên của đối tác.

Thực tế này cho thấy, lợi thế khí hậu và điều kiện sản xuất mới là nền tảng ban đầu. Muốn duy trì thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ quy trình, từ kiểm soát vùng trồng, chất lượng nguyên liệu đến sơ chế, đóng gói và bảo quản sau thu hoạch.

Đối với rau tươi, thời gian và điều kiện bảo quản có vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng sản phẩm khi vận chuyển đến thị trường nước ngoài. Vì vậy, đầu tư công nghệ sau thu hoạch, hệ thống bảo quản phù hợp và tổ chức sản xuất theo yêu cầu của nhà nhập khẩu là những yếu tố cần được quan tâm song song với việc mở rộng diện tích, nâng cao năng suất.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác VKBIA cùng các đối tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm trong buổi làm việc ngày 8/10

Mô hình của Trường Phúc cũng gợi mở hướng liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở nghiên cứu và các đối tác Hàn Quốc. Thông qua hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật, phát triển giống, ứng dụng nông nghiệp thông minh và kết nối hệ thống phân phối, nông sản Lâm Đồng có thêm cơ hội nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Từ xuất khẩu xà lách tại Lạc Dương đến những định hướng hợp tác rộng hơn trong chế biến nông sản, logistics, năng lượng xanh và du lịch, Lâm Đồng đang có cơ sở để chuyển hóa tiềm năng thành những chương trình hợp tác cụ thể. Điều quan trọng là các kết nối cần được tiếp nối bằng dự án khả thi, cơ chế phối hợp rõ ràng và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp hai bên.

Với định hướng chính quyền đồng hành, hiệp hội làm cầu nối và doanh nghiệp giữ vai trò chủ thể, hợp tác Lâm Đồng - Hàn Quốc được kỳ vọng không chỉ dừng ở mở rộng quan hệ mà còn tạo thêm thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy đổi mới công nghệ và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.