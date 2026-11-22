Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng trao đổi tại Hội đồng Nghị viện tỉnh Gyeonggi.

Trong chương trình làm việc 7 ngày, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu đã có nhiều hoạt động tại các thành phố Incheon, Chuncheon, Seoul, Guri, Anyang, Goyang, tỉnh Gyeonggi và khu vực Jincheon (tỉnh Chungcheongbuk).. Các cuộc làm việc đều tập trung tìm hiểu kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh – đô thị sinh thái, khu kinh tế đặc biệt, thu hút đầu tư, công nghiệp vật liệu công nghệ cao, thúc đẩy du lịch và chuỗi phân phối hàng hóa nông sản, thủy – hải sản và nông nghiệp công nghệ cao, kết nối hàng không từ Hàn Quốc đến sân bay Liên Khương.

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã góp phần sắp xếp toàn bộ các chương trình làm việc, kết nối đối tác địa phương, phối hợp tổ chức các hoạt động tại Hàn Quốc, hướng tới đưa tiềm năng hợp tác thành những chương trình cụ thể.

Tại thành phố Guri, ngày 19/11, đoàn đã gặp Thị trưởng Shin Dong-hwa, lãnh đạo Hội đồng thành phố và đại diện giới kinh tế địa phương.

Ngày 16/11, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Thị trưởng thành phố Chuncheon, ông Yook Dong-han và các cơ quan liên quan của thành phố Chuncheon.

Tại thành phố Guri, ngày 19/11, đoàn đã gặp Thị trưởng Shin Dong-hwa, lãnh đạo Hội đồng thành phố và đại diện giới kinh tế địa phương; khảo sát chợ đầu mối nông thủy sản và cơ sở xử lý, thu hồi tài nguyên. Thị trưởng Shin Dong-hwa nhắc lại nền tảng giao lưu giữa hai địa phương từ năm 2011, bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều lĩnh vực.

Sản phẩm thanh long của Lâm Đồng đã có mặt tại chợ đầu mối ở thành phố Guri.

Đáng chú ý, ngày 20/11, đoàn làm việc với đại diện Hội đồng Nghị viện Gyeonggi-do. Hai bên thảo luận khả năng liên kết Lễ hội Hoa quốc tế Goyang với Festival Hoa Đà Lạt; thúc đẩy tiêu thụ cà phê, bơ, sầu riêng của Lâm Đồng; phát triển du lịch và nghiên cứu hợp tác logistics. Tại cuộc trao đổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các đối tác Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ nghiên cứu khôi phục đường bay trực tiếp Hàn Quốc – Đà Lạt, tạo thuận lợi cho du lịch và giao thương. Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Gyeonggi-do Kim Mi-sook bày tỏ kỳ vọng hợp tác sẽ đi vào thực chất trong du lịch, nông nghiệp và logistics; nghị sĩ Kim Woon-nam đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp tư nhân, khai thác thế mạnh bổ trợ của hai địa phương.

Cũng trong ngày 20/11 tại Goyang, UBND tỉnh Lâm Đồng và VKBIA đồng chủ trì hội nghị quảng bá du lịch, xúc tiến các đường bay giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc. Hội nghị có sự trao đổi của 21 doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, lữ hành du lịch và phát triển nội dung, nhằm tìm kiếm giải pháp gia tăng khách du lịch, khai thác chuyến bay thuê chuyến và nghiên cứu khả năng từng bước khôi phục và phát triển đường bay thường lệ.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng làm việc với lãnh đạo Khu Kinh tế tự do Incheon.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế gắn với phát triển du lịch bền vững. TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội VKBI đã đề xuất cách tiếp cận đồng bộ giữa hàng không, du lịch, thương mại, logistics và truyền thông; trong đó kết nối thị trường khách với nhu cầu vận chuyển hàng hóa, quảng bá điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch. Việc khôi phục đường bay thường lệ vẫn cần được các hãng và cơ quan liên quan đánh giá về nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và hiệu quả thương mại.

Một hướng hợp tác khác là tìm hiểu mạng lưới phân phối và logistics của Hàn Quốc, gắn với khả năng đưa nông sản, sản phẩm chế biến của Lâm Đồng tiếp cận thị trường. Đây là lĩnh vực cần tiếp tục làm rõ tiêu chuẩn hàng hóa, đối tác thu mua, chi phí vận chuyển và cơ chế triển khai sau các cuộc tiếp xúc ban đầu.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng khảo sát Khu Kinh tế tự do Incheon.

Tại thành phố Incheon, chương trình có nội dung trao đổi với Khu Kinh tế tự do Incheon (IFEZ), tìm hiểu mô hình phát triển đô thị gắn với hạ tầng hàng không, đô thị hàng không, Khu kinh tế đặc biệt để tìm hiểu khả năng áp dụng và thu hút đầu tư vào Lâm Đồng. Đoàn cũng tìm hiểu kinh nghiệm quản lý đô thị thông minh tại Anyang, các hoạt động du lịch, văn hóa tại Chuncheon và cơ hội hợp tác truyền thông, công nghiệp sáng tạo. Những nội dung khảo sát này góp phần mở rộng cách tiếp cận của Lâm Đồng trong phát triển kinh tế địa phương.

Một trong những nội dung đáng chú ý cho hoạt động cuối cùng của chuyến công tác là hoạt động kết nối, trao đổi hợp tác với Tập đoàn BGF – doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, logistics, vật liệu và công nghệ cao. Tại buổi trao đổi, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và đại diện BGF đã tập trung thảo luận triển vọng tăng cường kết nối chuỗi cung ứng giữa hai bên, đặc biệt là khả năng đưa các sản phẩm nông nghiệp, nông sản chế biến, thủy sản và hải sản có thế mạnh của Lâm Đồng tiếp cận sâu hơn thị trường Hàn Quốc thông qua hệ thống phân phối, bán lẻ và logistics của doanh nghiệp. Hai bên cũng trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu và vật liệu công nghiệp, trong đó có các sản phẩm nhôm và vật liệu phục vụ sản xuất công nghệ cao, trên cơ sở phát huy tiềm năng tài nguyên, công nghiệp chế biến và định hướng phát triển của tỉnh.

Trao đổi thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Lâm Đồng sang Hàn Quốc.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các chương trình làm việc trong chuyến công tác được chuẩn bị công phu, tổ chức chu đáo, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Nhiều nội dung trao đổi đã đi sâu vào những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của hai bên, từ phát triển du lịch, kết nối hàng không, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics đến công nghiệp chế biến, vật liệu và phát triển đô thị. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong thời gian tới.