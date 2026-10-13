Lâm Đồng mở rộng hợp tác, huy động viện trợ quốc tế

Đoàn xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lâm Đồng và Tổ chức World Vision International (WVI) tại Việt Nam trao đổi về tình hình hợp tác

Đoàn công tác do ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Suối Kiết và Hội Khuyến học tỉnh, đã làm việc với Tổ chức World Vision International (WVI) tại Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Tổ chức CARE (Hoa Kỳ) và Tổ chức IDH (Hà Lan).

Tại các buổi làm việc, tỉnh giới thiệu nhu cầu phát triển địa phương, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực sinh kế, nông nghiệp có trách nhiệm, bảo vệ rừng, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Đoàn công tác làm việc với Tổ chức Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc (CARE/Hoa Kỳ)

Làm việc với WVI ngày 12/10, đoàn công tác trao đổi về khả năng mở rộng các chương trình phát triển sinh kế, bảo vệ tài nguyên rừng, giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, ngày 5/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt khoản viện trợ hơn 18 tỷ đồng do WVI tài trợ để thực hiện dự án “Thúc đẩy chuỗi cung ứng cà phê không gây mất rừng” tại các xã Kiến Đức, Quảng Tín và Nhân Cơ. Dự án hướng đến phát triển chuỗi cung ứng cà phê bền vững, nâng cao trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp và hạn chế mất rừng.

Trong buổi làm việc với WVI, đoàn công tác cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số và những em có nguy cơ bỏ học; chú trọng cải thiện điều kiện học tập, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số và tạo môi trường phát triển toàn diện.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM)

Tại xã Suối Kiết, đoàn ghi nhận nhu cầu cấp thiết về nước sạch, cơ sở vật chất trường học và sinh kế ổn định. Địa phương hiện có khoảng 3.000 người dân tộc Raglai, đời sống còn khó khăn; một số điểm trường mầm non thiếu phòng học, phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng để tổ chức lớp. Đại diện WVI cho biết sẽ xem xét các đề xuất trên trong quá trình xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Làm việc với CARE ngày 13/10, đoàn công tác trao đổi về các chương trình phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp.

Giai đoạn 2026 - 2030, CARE dự kiến nghiên cứu, triển khai dự án phát triển giải pháp trung hòa carbon cho cà phê Arabica thông qua hệ thống nông lâm kết hợp, với kinh phí khoảng 2,5 triệu USD; đồng thời dự kiến thực hiện dự án nâng cao vị thế phụ nữ trong chuỗi sản xuất hồ tiêu bền vững tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2027, kinh phí khoảng 300.000 USD.

Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Tổ chức Stichting IDH (IDH/Hà Lan)

Cùng ngày, tại buổi làm việc với IDH, hai bên trao đổi cơ hội phát triển chuỗi giá trị cà phê, hồ tiêu gắn với trách nhiệm môi trường và xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, IDH dự kiến triển khai chương trình “Hồ tiêu bền vững” tại Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai, kinh phí khoảng 2 triệu USD; đồng thời định hướng chương trình “Phát triển cà phê bền vững” tại Hà Nội và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, với kinh phí dự kiến 5 triệu USD.

Trước đó, trong buổi làm việc với PACCOM ngày 12/10, đoàn công tác đề nghị hỗ trợ kết nối các tổ chức tài trợ phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Đại diện PACCOM lưu ý việc xây dựng danh mục dự án cần xác định rõ nhu cầu ưu tiên, đối tượng thụ hưởng, kết quả dự kiến và khả năng duy trì hiệu quả sau khi kết thúc tài trợ; đồng thời bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn viện trợ công khai, minh bạch, đúng mục tiêu.

Ông Trần Thanh Hoài, đại diện đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng (bên trái) trao quà lưu niệm cho ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện WVI tại Việt Nam (bên phải)

Thông qua các hoạt động xúc tiến, Lâm Đồng hướng đến đa dạng hóa đối tác, huy động thêm nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy các chương trình có tính khả thi, hiệu quả lâu dài.