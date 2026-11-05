Lâm Đồng: Mở rộng cơ hội hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với nước Pháp

Từ thế mạnh của địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất một số định hướng hợp tác với thành phố Pontorson, vùng Normandie và các đối tác Pháp, nhân dịp đoàn công tác Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đến thăm, làm việc tại tỉnh

Lâm Đồng sở hữu điều kiện tự nhiên, khí hậu và sinh thái đa dạng, tạo lợi thế phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với nhiều ngành hàng có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến và nâng cao giá trị nông sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, năm 2026, tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh ước đạt 1.066.264 ha. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt ước đạt 207 triệu đồng. Diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện có khoảng 110.700 ha, dự kiến đến cuối năm đạt 119.000 ha; diện tích ứng dụng nông nghiệp thông minh khoảng 1.400 ha.

Đến nay, tỉnh đã công nhận 16 vùng sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao và 7 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt. Những kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của Lâm Đồng trong việc tiếp nhận, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nhiều ngành hàng nông sản chủ lực có quy mô sản xuất lớn. Ước tính năm 2026, diện tích rau các loại đạt 96.600 ha, sản lượng hơn 3 triệu tấn; hoa đạt 12.610 ha, sản lượng khoảng 5,18 tỷ cành; cà phê đạt 335.178,5 ha, sản lượng khoảng 1,08 triệu tấn. Bên cạnh đó, diện tích sầu riêng ước đạt 47.325 ha, sản lượng 360.939 tấn; thanh long đạt 24.481 ha, sản lượng 577.570 tấn.

Đây là những ngành hàng có nhiều dư địa hợp tác với các đối tác quốc tế, nhất là trong lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, quản lý chất lượng, chế biến sâu và kết nối thị trường tiêu thụ.

Không chỉ có thế mạnh về trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh cũng có nhiều điều kiện phát triển theo hướng tập trung và liên kết chuỗi. Đến tháng 9/2026, tổng đàn bò ước đạt 325.000 con, trong đó có khoảng 32.500 con bò sữa. Sản lượng sữa tươi ước đạt 118.050 tấn.

Với quy mô này, Lâm Đồng có tiềm năng hợp tác trong cải thiện chất lượng giống, quản lý dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ trong thu gom, bảo quản, chế biến sữa.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 508 cơ sở sơ chế, đóng gói, chế biến nông sản và 178 cơ sở chế biến thủy sản. Hệ thống cơ sở này tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu và phát triển các giải pháp logistics phục vụ ngành hàng nông sản.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất một số định hướng hợp tác với thành phố Pontorson, vùng Normandie và các đối tác Pháp, nhân dịp đoàn công tác Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh mong muốn kết nối với các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Pháp để trao đổi kinh nghiệm về chọn tạo, sản xuất giống rau, hoa chất lượng cao; ứng dụng công nghệ nhà kính, hệ thống tưới tiết kiệm, tự động hóa và quản lý sản xuất thông minh.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ nhằm giảm sử dụng vật tư đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu được xác định là những nội dung có thể ưu tiên trao đổi, nghiên cứu hợp tác.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, nhất là bò sữa, Lâm Đồng định hướng nghiên cứu khả năng chuyển giao kỹ thuật về giống, quản lý dinh dưỡng, sức khỏe đàn vật nuôi và kiểm soát dịch bệnh. Hai bên cũng có thể trao đổi kinh nghiệm trong xử lý phụ phẩm chăn nuôi, thu gom, bảo quản và chế biến sữa, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực chế biến và tiêu thụ nông sản, tỉnh mong muốn tiếp cận các công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu cà phê, rau, trái cây và những sản phẩm đặc trưng. Việc tăng cường quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường châu Âu cũng là hướng hợp tác quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản địa phương.

Song song đó, phát triển nông nghiệp bền vững được xác định là nội dung hợp tác có ý nghĩa lâu dài. Các bên có thể chia sẻ kinh nghiệm về canh tác tiết kiệm nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, giảm phát thải, tuần hoàn phụ phẩm nông nghiệp và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Thông qua việc tăng cường kết nối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức phát triển và doanh nghiệp Pháp, Lâm Đồng kỳ vọng mở ra thêm cơ hội tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh từng bước nâng cao chất lượng sản xuất, gia tăng giá trị nông sản, phát triển các chuỗi liên kết và thúc đẩy chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường./.