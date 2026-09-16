Lâm Đồng mở hội Katê, lan tỏa sắc màu văn hóa Chăm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 9 đến 12/10, tại Di tích tháp Pô Sah Inư và Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm sẽ diễn ra Lễ hội Katê năm 2026 với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”.

Lễ hội Katê năm 2025. Ảnh tư liệu

Các nghi lễ truyền thống tiếp tục giữ vai trò trung tâm, bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm. Qua đó, lễ hội vừa tạo không gian để cộng đồng Chăm thực hành, trao truyền văn hóa, vừa góp phần quảng bá di sản và tăng sức hút cho du lịch địa phương.

Tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy), phần lễ bắt đầu chiều 9/10 bằng nghi lễ cầu an với sự tham gia của các chức sắc Chăm Bàlamôn giáo, Hồi giáo Bàni và cộng đồng người Chăm. Tối cùng ngày diễn ra nghi thức múa mừng, thỉnh mời thần linh tại khuôn viên tháp.

Sáng 10/10, lễ khai mạc gắn với nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp A. Tiếp đó là đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư với các nghi lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục cho bệ thờ và cúng tạ ơn nữ thần, các vị thần linh, ông bà, tổ tiên.

Phần hội diễn ra với hội thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng dâng tế nữ thần Pô Sah Inư. Tối 9/10, chương trình nghệ thuật dân gian giới thiệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và trang phục truyền thống của người Chăm.

Chiều 10/10, lễ hội tiếp tục với các trò chơi dân gian như đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đập niêu. Nghệ nhân, diễn viên và người Chăm đến từ nhiều địa phương trong tỉnh trực tiếp tham gia, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại khu vực tháp.

Cũng tại tháp Pô Sah Inư, từ ngày 8-15/10 diễn ra chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm và giới thiệu hiện vật, cổ vật và hình ảnh tiêu biểu gắn với lịch sử, đời sống văn hóa Chăm. Bên cạnh đó, các nghệ nhân sẽ trình diễn dệt thổ cẩm, làm gốm, đồng thời giới thiệu ẩm thực và đặc sản truyền thống. Những hoạt động này giúp du khách trực tiếp tìm hiểu nghề thủ công, sản phẩm và nét sinh hoạt văn hóa vẫn được cộng đồng Chăm gìn giữ.

Ngày 11/10, lễ hội tiếp tục tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (xã Bắc Bình), với nghi lễ cúng mừng Katê theo tập tục truyền thống tại gian thờ thần Shiva. Cùng ngày, hội thi viết chữ Chăm được tổ chức dành cho học sinh các trường tiểu học có chương trình giảng dạy chữ Chăm.

Trong hai ngày 11-12/10, người dân và du khách có thể trải nghiệm dệt thổ cẩm, làm gốm, tìm hiểu bánh gừng truyền thống; tham quan Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, đền thờ Pô Nit và làng gốm Chăm Bình Đức. Tối 12/10, chương trình văn nghệ dân gian với dân ca, dân vũ và dân nhạc Chăm khép lại chuỗi hoạt động chính.

Lễ hội Katê được tổ chức nhằm phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương. Ảnh tư liệu

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Lễ hội Katê được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng Chăm, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.

Sự kết hợp giữa nghi lễ, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công, trưng bày di sản và các hoạt động trải nghiệm được kỳ vọng tạo thêm sức sống cho Lễ hội Katê 2026, mở rộng cơ hội để người dân, du khách tiếp cận sâu hơn với bản sắc Chăm và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Lâm Đồng.