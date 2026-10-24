Lâm Đồng mở dư địa tăng trưởng từ liên kết vùng Tây Nam

Ngày 24/10, tại xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng diễn ra Hội nghị kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của xã Trà Tân và các xã: Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập. Hội nghị hướng đến phát huy lợi thế liên kết 11 xã khu vực Tây Nam, mở rộng không gian phát triển kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trà Tân và 10 xã khu vực Tây Nam tỉnh, cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện các sở, ngành, lãnh đạo 11 xã khu vực Tây Nam tỉnh cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Từ quỹ đất công nghiệp đến chuỗi giá trị liên vùng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tân, nhấn mạnh vai trò liên kết giữa 11 xã khu vực Tây Nam tỉnh Lâm Đồng trong thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế từng địa phương. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics, từng bước hình thành chuỗi giá trị liên vùng.

Theo ông Nguyễn Văn Trí, để hiện thực hóa những tiềm năng này, chính quyền địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, minh bạch thông tin, hỗ trợ thủ tục đầu tư và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm triển khai.

Ông Nguyễn Văn Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tân phát biểu khai mạc hội nghị

Không gian phát triển công nghiệp và dịch vụ tại xã Trà Tân đang đứng trước những cơ hội mới nhờ lợi thế kết nối với tỉnh Đồng Nai và các trung tâm kinh tế lớn phía Nam. Trên nền tảng các cụm công nghiệp hiện có, tiềm năng quỹ đất và mạng lưới giao thông liên vùng theo quy hoạch, địa phương có cơ sở để hình thành các hoạt động sản xuất, chế biến và logistics, từng bước mở rộng không gian kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Theo đó, Trà Tân có ba cụm công nghiệp hiện hữu, tổng diện tích 182,82 ha. Cụm Nam Hà rộng 70,42 ha và Nam Hà 2 rộng 74 ha đã lấp đầy đất công nghiệp thương phẩm; cụm Đông Hà rộng 38,4 ha thu hút 13 dự án, tỷ lệ lấp đầy khoảng 70%, còn khoảng 8 ha đất đã giải phóng mặt bằng. Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam vận hành giai đoạn một tại Nam Hà, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Tân phát biểu tại hội nghị

Theo định hướng, bốn khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích 1.565 ha, cùng mạng lưới cụm công nghiệp 473,52 ha. Trung tâm logistics Trà Tân – Suối Kiết 15 ha được định hướng thành cảng cạn và kho bãi thông minh. Tuy nhiên, đất trong quy hoạch không đồng nghĩa đã sẵn sàng bàn giao; khả năng tiếp nhận vốn phụ thuộc tiến độ hạ tầng, giải phóng mặt bằng và yêu cầu môi trường.

Thế mạnh các xã có thể bổ trợ lẫn nhau. Suối Kiết ưu tiên chế biến cao su, điều, trái cây, kho lạnh; Hoài Đức có vùng cây lâu năm lớn, tạo nhu cầu sơ chế, bảo quản; Bắc Ruộng xây dựng vùng lúa chất lượng cao 900 ha. Nam Thành định hướng khu nông nghiệp thực nghiệm công nghệ cao 28 ha, du lịch Thác Ba Tầng 35 ha và nước khoáng nóng Đa Kai 7 ha. Đồng Kho có lợi thế cảnh quan sông La Ngà; Tân Minh, Tân Lập kết nối các tuyến giao thông lớn.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Từ đó, vùng nguyên liệu có thể cung ứng cho nhà máy; công nghiệp tạo nhu cầu vận tải, nhà ở công nhân; du lịch mở thêm thị trường cho nông sản và dịch vụ. Các trục ĐT.766, ĐT.720 cùng tuyến kết nối cao tốc theo quy hoạch hứa hẹn mở rộng khả năng tiếp cận Đông Nam Bộ. Song lợi thế vị trí chỉ trở thành sức cạnh tranh khi được cụ thể hóa bằng hạ tầng đồng bộ, chi phí logistics hợp lý và quỹ đất đủ điều kiện triển khai.

Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp cần lối ra thực chất

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng và thủ tục đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về định hướng phát triển hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch sinh thái và tăng cường kết nối vùng. Đồng thời, trao đổi về cơ hội hợp tác, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá cao sự chủ động của xã Trà Tân và các địa phương trong việc liên kết xúc tiến đầu tư. Theo ông, 11 xã khu vực Tây Nam tỉnh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đặc biệt, hệ thống cao tốc, cảng biển và sân bay Long Thành mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, logistics và thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực.

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị các địa phương tập trung vào ba lĩnh vực gồm công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao và du lịch. Trong đó, cần quy hoạch đồng bộ chuỗi khu, cụm công nghiệp trên phạm vi 11 xã, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, nhà ở công nhân và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch nông thôn và du lịch tâm linh.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo 11 địa phương chụp hình lưu niệm

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển kết quả xúc tiến đầu tư thành các dự án cụ thể, ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị chính quyền địa phương công khai thông tin quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành cần phối hợp hoàn thiện quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và ưu tiên những công trình hạ tầng cấp thiết. Đặc biệt, 11 xã cần xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm sự đồng hành thực chất giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa cơ hội hợp tác, thúc đẩy thu hút nguồn lực đầu tư vào khu vực.

Không gian liên kết 11 xã phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng sở hữu lợi thế về vị trí kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quỹ đất phát triển công nghiệp và nguồn nguyên liệu nông nghiệp phong phú. Đặc biệt, Khu công nghiệp Tân Đức đã thu hút 15 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 7 dự án FDI, tạo nền tảng mở rộng chuỗi sản xuất, chế biến, logistics và thương mại liên vùng.