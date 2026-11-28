Một chậu hoa bị vỡ khi đá văng xuống. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Ngày 28/11, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận cho biết, các đơn vị đã tiến hành xác minh về việc đá văng vào nhà dân.

Theo đó, nhiều người dân khu vực sinh sống giáp ranh xã Hàm Thuận và Hồng Sơn cho biết, ngày 27/11, bị nhiều cục đá từ trên trời rơi xuống nhà dân. Những cục đá đã làm hư cây cối, vỡ chậu hoa, móp tôn, vỡ trụ xi-măng…

Rất may mắn, vụ việc không làm xảy ra tai nạn trên người. Được biết, khu vực dân cư gần mỏ đá trên núi Tà Zôn, cách khoảng vài trăm mét.

Một cục đá từ trên trời rơi xuống. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Nhánh dừa bị gãy. (ẢNH: QUÝ NGỌC)

Theo Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận, nguyên nhân là do mỏ đá của doanh nghiệp Quản Trung nổ mìn để khai thác. Địa phương chưa nhận được thông báo của doanh nghiệp về nổ mìn. Sau khi đánh giá thiệt hại tài sản của người dân, xã có văn bản gửi doanh nghiệp báo cáo nhanh về vụ việc nổ mìn không bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, địa phương cũng hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.