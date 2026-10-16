Lâm Đồng 'mở cửa' đón làn sóng đầu tư

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 11 xã Tây Nam Lâm Đồng chủ động thu hút đầu tư ngoài ngân sách

Từ chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu

Trong chuyến công tác, làm việc với 11 xã Tây Nam Lâm Đồng ngày 26/9/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và gợi mở nhiều nội dung quan trọng để các địa phương chủ động quyết liệt triển khai ngay. Người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, 11 xã ở đây sở hữu dư địa, tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh… Đối với lĩnh vực công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tiềm năng và lợi thế khu vực Đông Nam Lâm Đồng rất lớn trên cơ sở khai thác hạ tầng kết nối, liên kết vùng và đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao UBND xã Trà Tân chủ trì phối hợp với 10 xã trong khu vực cần chủ động tổ chức sự kiện xúc tiến thu hút các nhà đầu tư về địa phương ngay trong tháng 10/2026.

May mặc đang là một trong những lợi thế phát triển ở khu vực Tây Nam Lâm Đồng

Sẵn sàng đón nhà đầu tư

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 khu vực 11 xã: Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập thuộc tiểu vùng kinh tế động lực phía Tây Nam Lâm Đồng. Các địa phương ở đây sở hữu quỹ đất, điều kiện tự nhiên và hạ tầng kết nối đồng bộ, đặc biệt là tính liên kết vùng để thu hút đầu tư, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Trên cơ sở định hình không gian phát triển và dưới sự chỉ đạo từ người đứng đầu UBND tỉnh, xã Trà Tân đã chủ trì, phối hợp với 10 địa phương khu vực Tây Nam Lâm Đồng lên kế hoạch tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực thế mạnh nhằm tạo bứt phá, đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, đến nay chúng tôi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của xã Trà Tân và các xã: Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh, Tân Lập. Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 24/10/2026 tới đây, dự kiến thu hút gần 160 doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia, trong đó có 10 nhà đầu tư nước ngoài. “Tại sự kiện, chúng tôi sẽ giới thiệu, quảng bá không gian kinh tế liên xã đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau giữa 11 xã khu vực tiểu vùng kinh tế động lực phía Tây Nam của tỉnh đến với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, chúng tôi muốn kết nối, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 của các địa phương trong khu vực”, ông Nguyễn Ngọc Phong - Chủ tịch UBND xã Trà Tân kỳ vọng.

Ngoài thế mạnh về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chúng tôi tập trung thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó ưu tiên các ngành chế biến xuất khẩu mủ cao su, may mặc, chế biến nông sản, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị… nhằm tạo việc làm, nâng cao giá trị hàng hóa, nông sản cho người dân. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh

Là địa phương có lợi thế về phát triển tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh cho biết, địa phương sẽ tập trung giới thiệu, kết nối, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, ưu tiên sử dụng nhiều lao động. “Ngoài thế mạnh về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chúng tôi tập trung thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó ưu tiên các ngành chế biến xuất khẩu mủ cao su, may mặc, chế biến nông sản, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị… nhằm tạo việc làm, nâng cao giá trị hàng hóa, nông sản cho người dân địa phương”, ông Nguyễn Minh Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Trần Công Trường - Chủ tịch UBND xã Tân Minh, hiện nay, Khu công nghiệp Tân Đức quy mô 300 ha trên địa bàn đã lấp đầy nhà đầu tư thứ cấp khoảng hơn 30%. “Phát huy lợi thế giao thông kết nối đồng bộ, thông suốt và hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện hiện đại, chúng tôi sẵn sàng mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất ở Khu công nghiệp Tân Đức, góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân địa phương và các xã lân cận”, ông Trần Công Trường chia sẻ.

Với lợi thế về nguồn nguyên liệu, hoạt động chế biến sâu nông sản đang là tiềm năng phát triển lớn ở các xã Tây Nam Lâm Đồng

Doanh nghiệp kỳ vọng phát triển

Tiếp giáp với 2 thành phố lớn là Đồng Nai và Hồ Chí Minh là điều kiện thuận lợi để các địa phương phía Tây Nam Lâm Đồng khai thác thị trường rộng lớn này trong định hướng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hoàng Văn Thái - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường - Bình Thuận (Lâm Đồng) cho rằng, sự kiện kết nối xúc tiến đầu tư 11 xã Tây Nam Lâm Đồng tới đây sẽ có tác động lớn đối với sự định hướng, thu hút và phát triển khu vực. “Doanh nghiệp chúng tôi kỳ vọng hội nghị này sẽ cung cấp nhiều thông tin mới, nhất là phương án, mục tiêu và định hướng phát triển của khu vực. Để từ những thông tin này chúng tôi có thể đánh giá và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cho doanh nghiệp, tạo việc làm, góp phần đưa kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh mẽ hơn”.

Doanh nghiệp kỳ vọng hội nghị sẽ cung cấp nhiều thông tin mới, nhất là phương án, mục tiêu và định hướng phát triển của khu vực. Từ những thông tin này, chúng tôi có thể đánh giá và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cho doanh nghiệp, tạo việc làm, góp phần đưa kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Ông Hoàng Văn Thái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường - Bình Thuận

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, sự kiện kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của 11 xã Tây Nam Lâm Đồng sắp tới rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp. Sự kiện do các xã chủ động tổ chức, sẽ mở ra cơ hội tiềm hiểu đầu tư thực tế, kết nối doanh nghiệp với địa phương trong việc khai thác, biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển mang tính đột phá cho cả doanh nghiệp và khu vực trong thời gian tới.

Ngoài lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên, tính liên kết vùng dựa trên các trục giao thông huyết mạch, Tây Nam Lâm Đồng được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế ở khu vực, nhất là công nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Các tuyến giao thông huyết mạch như: quốc lộ 1A, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nối phía Đông Lâm Đồng với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đóng vai trò động lực, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nhất là giao thương hàng hóa cho các địa phương Tây Nam Lâm Đồng.

4 trụ cột chiến lược được các địa phương Tây Nam Lâm Đồng tập trung thu hút đầu tư gồm: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp sinh thái - công nghệ cao; dịch vụ - du lịch; tài nguyên - quỹ đất.