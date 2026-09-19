Lâm Đồng: Mang học bổng, nước sạch về với vùng biên Quảng Trực

Hơn 600 học sinh vùng biên Quảng Trực (Lâm Đồng) được các đơn vị doanh nghiệp trao quà dịp trung thu năm nay.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh trao tặng 2.900m ống HDPE cùng các phụ tùng ống nhựa để thi công hệ thống dẫn nước phục vụ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang và các hộ dân trong khu vực.

Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đồng thời bảo đảm nguồn nước phục vụ tưới tiêu, chăm sóc cây trồng và các hoạt động tăng gia sản xuất tại đơn vị và các hộ dân trong vùng.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh trao tặng 2.900m ống HDPE cùng các phụ tùng ống nhựa để thi công hệ thống dẫn nước về Đồn Biên phòng Đắk Dang.

Cũng trong chuỗi hoạt động tại địa phương, các doanh nghiệp phối hợp tổ chức chương trình “Trung thu xanh”, trao quà bao gồm bánh Trung thu, cặp sách, nón, bình nước và dụng cụ học tập cho hơn 600 học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Quảng Trực.

Học sinh trên địa bàn xã Quảng Trực được các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà trung thu.

Tổng số kinh phí được trao tặng trong đợt này gần 900 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng là học bổng dành riêng để trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Trực.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giao lưu, múa lân, chương trình tổ chức hoạt động “Đổi rác lấy dụng cụ học tập”. Học sinh tự tay thu gom, phân loại rác có thể tái chế để đổi lấy quà, qua đó góp phần hình thành thói quen phân loại rác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.