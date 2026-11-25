Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại hội thi. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Hội thi giao lưu văn nghệ gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa đặc trưng, phong tục, tập quán, trang phục, dân ca, dân vũ và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Các phần thi gồm “chào hỏi-tự hào dân tộc”; “hiểu biết-vững kiến thức”; “trang phục dân tộc”; “tài năng-thông điệp yêu thương”.

Người dân biểu diễn các tiết mục văn nghệ. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Bên cạnh đó, hội thi tạo điều kiện để các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ và nhân dân các dân tộc có dịp gặp mặt, giao lưu, trình diễn, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc; khuyến khích việc duy trì, trao truyền và phát huy các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian trong cộng đồng, nhất là giữa các thế hệ.

Thông qua hội thi, người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú tại địa phương.

Hội thi thu hút nhiều người dân tham gia. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; ưu tiên giới thiệu, trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, nghệ thuật và những nét đẹp văn hóa dân gian đặc trưng của địa phương. Các đơn vị tham gia sử dụng, trình diễn các loại hình văn hóa truyền thống được lưu giữ, thực hành trong cộng đồng. Hội thi phải bảo đảm tính giao lưu, học hỏi, phát huy vai trò của nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ và nhân dân trong công tác bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn với người dân. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ban Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, đúng thể lệ; trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được các đội giới thiệu, đồng thời ghi nhận sự sáng tạo phù hợp trong cách thể hiện. Mỗi phần trình diễn cần thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa dân tộc, làm nổi bật những giá trị tốt đẹp và gửi gắm thông điệp tích cực đến người xem.

Các tiết mục văn nghệ lan tỏa giá trị văn hóa đến nhiều người. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Hội thi sẽ mang đến những phần trình diễn đặc sắc, những cuộc giao lưu ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.