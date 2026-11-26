Nhiều người dân tham gia hội thi. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Theo Ủy ban nhân dân xã Lương Sơn, văn hóa truyền thống là tài sản quý báu được các thế hệ vun đắp, gìn giữ và trao truyền. Trong mỗi làn điệu dân ca, mỗi điệu múa, tiếng nhạc, trong từng bộ trang phục và những phong tục tốt đẹp đều chứa đựng ký ức, tình cảm, kinh nghiệm sống và niềm tự hào của mỗi cộng đồng dân tộc.

Người dân đầu tư vào cuộc thi. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Một làn điệu được người trẻ học lại, một điệu múa được cùng nhau tập luyện, một bộ trang phục được hiểu đúng ý nghĩa, một phong tục tốt đẹp được giới thiệu chân thật đều là những việc làm thiết thực góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong công tác bảo tồn văn hóa, các nghệ nhân, người cao tuổi, người có uy tín và những người am hiểu truyền thống giữ vai trò rất quan trọng, truyền lại tình yêu và niềm tự hào văn hóa cho thế hệ sau.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn trong ngày hội. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch xã Lương Sơn cho biết, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn là bồi đắp nền tảng tinh thần cho hôm nay và mai sau; để mỗi người thêm hiểu cội nguồn, thêm yêu quê hương và trân trọng những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Hội thi là dịp để các đội văn nghệ, các nghệ nhân và bà con gặp mặt, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của cộng đồng mình; đồng thời học hỏi, hiểu biết và trân trọng bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.

Người dân mặc trang phục truyền thống để thi. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Thông qua những phần thi chào hỏi, tìm hiểu kiến thức văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc và tài năng văn nghệ, xã mong muốn tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa vui tươi, giàu ý nghĩa; nơi những giá trị truyền thống được thể hiện bằng tình yêu, sự tự hào và tinh thần sáng tạo của chính người dân. Điều quý nhất của hội thi không chỉ nằm ở giải thưởng, mà ở việc những giá trị văn hóa được khơi dậy, được chia sẻ và được tiếp nối trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải các cuộc thi. (ẢNH: VĂN HOÀNG)

Bảo tồn văn hóa phải gắn với trao truyền; phát huy văn hóa phải bắt đầu từ sự tham gia chủ động của cộng đồng. Thông qua hội thi, xã mong muốn những làn điệu, điệu múa và nét đẹp truyền thống không chỉ xuất hiện trên sân khấu, mà tiếp tục được duy trì trong sinh hoạt gia đình, các câu lạc bộ, trường học và đời sống của người dân. Giải toàn đoàn: giải nhất là thôn Lương Nam; giải nhì là thôn Tân Sơn; giải ba là thôn Tân Bình; giải khuyến khích là thôn Lương Bắc, thôn Lương Trung và thôn Lương Đông