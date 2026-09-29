Lâm Đồng: Lũ cát đỏ lại tràn xuống đường đi Mũi Né

Một phần đường bị sạt lở hư hỏng. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài đã làm cho lũ cát từ trên đồi cao lại tiếp tục tràn xuống trước số nhà 300 Nguyễn Thông, rồi chảy ra biển. Do thời điểm xảy ra vắng người nên không xảy ra thương vong.

Tuy nhiên, nhiều nhà dân khu vực này đã phải trải qua một đêm thấp thỏm, thức trắng theo dõi tình hình lũ cát đỏ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, phân luồng phương tiện lưu thông đi hướng khác.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Theo ghi nhận sau khi hết mưa, lớp cát đỏ dày kéo dài từ trên đỉnh đồi chảy xuống. Gần đó, lũ cát đỏ cũng gây sạt lở một phần của tuyến đường 1/5 (thuộc khu phố 12).

Lực lượng chức năng xuống kiểm tra. (Ảnh: Ủy ban nhân dân phường cung cấp)

Clip lũ cát đỏ. (Clip: QUÝ NGỌC)

Ngay trong buổi sáng, xe múc được huy động để cào dọn lớp cát đỏ vào lề đường. Địa phương đang phối hợp các ngành chức năng xác định nguyên nhân chính gây ra tình trạng lũ cát cục bộ.

Đây không phải là lần đầu, lũ cát đỏ này cũng xảy ra tại vị trí này từ nhiều năm nay mà vẫn chưa được khắc phục.