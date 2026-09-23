Lâm Đồng: Lũ cát đỏ chảy qua đường làm nhiều người điều khiển xe máy trượt ngã

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua đường. Ảnh: (NGUYỄN LỆNH)

Trong hai ngày qua, khu vực ven biển xảy ra mưa lớn và kéo dài. Cũng chính từ đó, đồi cát đỏ chảy qua nhà số 300 đường Nguyễn Thông. Bên cạnh đó, khu vực này đường huyết mạch lưu thông ra khu vực phường Mũi Né.

Nước lũ kèm theo cát đỏ chảy xiết, tạo thành lớp bùn trên mặt đường trơn trượt, lún, khiến nhiều xe máy chạy qua bị trượt ngã.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua đường. Ảnh: (NGUYỄN LỆNH)

Cơ quan chức năng phường Phú Thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đặt cảnh báo và hỗ trợ người đi xe máy qua. Sau khi nước lũ ngưng chảy, lực lượng chức năng huy động phương tiện cùng nhân lực thu dọn lớp cát đọng trên mặt đường.

Ngay tại vị trí này đã xảy ra vài lần “lũ” cát đỏ chảy qua làm nhiều xe máy trượt ngã, nhiều người bị cuốn trôi.