Lâm Đồng liên kết điểm đến, tạo hành trình hấp dẫn 'níu chân' du khách

Những đồi cát cao vút trải dài với nhiều hình dạng độc đáo và thay đổi thường xuyên dưới tác động của gió, thu hút du khách khi đến tham quan Bàu Trắng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Từ những điểm đến riêng lẻ, Mũi Né, Phan Thiết, Tiến Thành, Phú Thủy và Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đang đứng trước cơ hội để hình thành một không gian du lịch liên kết. Việc kết nối các điểm đến được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị du lịch cho khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Mỗi địa phương một thế mạnh

Nhu cầu của du khách đang thay đổi theo hướng đa dạng hơn. Bên cạnh nghỉ dưỡng, du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, vui chơi, giải trí, thể thao và tìm hiểu đời sống cộng đồng. Điều này đặt ra yêu cầu các địa phương không chỉ thu hút khách đến mà còn phải tạo thêm sản phẩm, dịch vụ để tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Nằm liền kề nhau, các phường Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và xã Hòa Thắng có những lợi thế khác biệt, có khả năng bổ trợ cho nhau trong phát triển du lịch.

Mũi Né có bờ biển đẹp, thương hiệu du lịch đặc trưng cùng hệ thống cơ sở lưu trú, đồi cát, làng chài và các hoạt động thể thao biển. Phú Thủy có thế mạnh về không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, mua sắm, vui chơi giải trí và khả năng kết nối với khu vực trung tâm. Phan Thiết có chiều sâu về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, tín ngưỡng và những giá trị gắn với cộng đồng ngư dân.

Trong khi đó, Tiến Thành sở hữu những bãi biển còn mang nét hoang sơ, đang hình thành các không gian nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sự kiện và dịch vụ quy mô lớn. Hòa Thắng có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nổi bật là khu vực Bàu Trắng.

Cùng với các lợi thế riêng, 5 địa phương đều nằm trong vùng lõi và liền kề Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nơi được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, du lịch gắn với cảnh quan cát và các giá trị văn hóa cộng đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để các điểm đến bổ trợ, tạo thành không gian du lịch đa dạng thay vì phát triển riêng lẻ.

Điều kiện gió ổn định quanh năm giúp Mũi Né trở thành “thiên đường” của các môn thể thao biển. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Khu vực còn hội tụ nhiều điểm đến, công trình và sản phẩm du lịch có khả năng bổ trợ cho nhau như Bàu Trắng, Đồi Cát Bay, Suối Tiên; các không gian công cộng như cung đường ven biển Hòa Thắng, công viên Đồi Dương- Thương Chánh, công viên bãi đá Ông Địa cùng các di tích Vạn Thủy Tú, Trường Dục Thanh, Tháp Pô Sah Inư và những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như Lễ hội Katê, Lễ hội Trung thu, Lễ hội Cầu ngư.

Tiến sỹ La Nữ Ánh Vân, Phó trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Phan Thiết cho rằng, nếu khai thác riêng lẻ, mỗi địa phương là một điểm đến nhưng khi được kết nối, các giá trị có thể hình thành những hành trình du lịch hoàn chỉnh với nhiều lớp trải nghiệm. Du khách có thể trải nghiệm làng chài, ẩm thực biển, nghỉ dưỡng và khám phá đồi cát ở Mũi Né; mua sắm, vui chơi tại Phú Thủy; tìm hiểu văn hóa, ẩm thực tại Phan Thiết; nghỉ dưỡng, vui chơi ở Tiến Thành và khám phá Bàu Trắng tại Hòa Thắng.

Liên kết để hình thành hành trình

Từ những lợi thế trên, yêu cầu đặt ra là chuyển từ khai thác từng điểm đến sang tổ chức các sản phẩm có tính liên kết, trong đó, mỗi xã, phường là một mắt xích, nhưng sản phẩm cuối cùng cần được thiết kế thành một hành trình thống nhất.

Theo Tiến sỹ La Nữ Ánh Vân, liên kết không phải là địa phương này chia sẻ khách cho địa phương khác, càng không phải cạnh tranh để giành khách mà cùng nhau tạo ra thêm sản phẩm, thêm trải nghiệm, thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn trong toàn khu vực. Liên kết chỉ thực sự hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng sản phẩm, tour tuyến, hoạt động quảng bá chung và sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Cùng với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng môi trường, cảnh quan và nguồn nhân lực du lịch.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Hội Du lịch Mũi Né-Phan Thiết cho rằng, du khách đến Mũi Né hoàn toàn có thể dành thêm thời gian khám phá Phan Thiết, Tiến Thành, Hòa Thắng, Phú Thủy và các khu vực lân cận nếu có những sản phẩm liên kết thuận tiện, hấp dẫn. Theo ông, thay vì mỗi doanh nghiệp, địa phương chỉ giới thiệu sản phẩm của mình, cần chuyển sang tư duy cùng xây dựng hệ sinh thái du lịch của điểm đến.

Từ góc độ du khách, một hành trình có nhiều lựa chọn cũng tạo thêm sức hấp dẫn, nhất là khi các điểm đến được kết nối thuận tiện. Anh Hồ Lê Quý, du khách đến từ Hà Nội cho biết, du khách hiện nay mong muốn những chuyến đi không chỉ có nghỉ dưỡng mà còn được thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa địa phương. Nếu các điểm đến gần nhau được kết nối thành một hành trình, có thông tin chung, rõ ràng và đi lại thuận tiện, du khách sẵn sàng dành thêm thời gian trải nghiệm.

Theo định hướng này, liên kết 5 địa phương có thể tập trung vào những chủ đề xuyên suốt như, hành trình di sản và văn hóa, du lịch về nguồn, khám phá thiên nhiên-sinh thái biển, du lịch cộng đồng, trải nghiệm ẩm thực và sản vật địa phương.

Đối với thị trường, Mũi Né với vị trí và lợi thế riêng có thể giữ vai trò trung tâm, kết nối dòng khách quốc tế với các sản phẩm nghỉ dưỡng, thể thao biển và từ đó mở rộng hành trình đến các địa phương trong khu vực. Phan Thiết, Phú Thủy, Tiến Thành có điều kiện tiếp cận các thị trường khách MICE, du lịch khám phá lịch sử, văn hóa bản địa và ẩm thực; Hòa Thắng có thể bổ sung các sản phẩm sinh thái và cộng đồng.

Du khách tham quan Bảo tàng cổ vật Mũi Né (Lâm Đồng). (Ảnh Hồng Hiếu/TTXVN)

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né cho biết, trước hết, các đơn vị cần chuyển từ liên kết mang tính trao đổi sang liên kết thực chất bằng sản phẩm. Mỗi địa phương khai thác thế mạnh riêng nhưng đồng thời đặt sản phẩm của mình trong tổng thể hành trình chung. Chính quyền có trách nhiệm kiến tạo môi trường thuận lợi, kết nối các chủ thể và từng bước tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, môi trường, thủ tục và cơ chế phối hợp.

Tiến sỹ La Nữ Ánh Vân cho rằng, cần xây dựng cơ chế liên kết du lịch 5 địa bàn Mũi Né-Phú Thủy-Phan Thiết-Tiến Thành-Hòa Thắng, thống nhất về quảng bá, hình ảnh, dữ liệu điểm đến, tour tuyến và sự kiện. Đồng thời, hình thành bộ sản phẩm du lịch liên kết thay vì quảng bá từng điểm riêng lẻ, tập trung vào các nhóm sản phẩm nghỉ dưỡng biển, đồi cát, thể thao biển, văn hóa-làng chài, ẩm thực, du lịch cộng đồng, MICE, sinh thái và khám phá.

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giám đốc TTC Phan Thiết, các địa phương có thể liên kết theo mô hình “Một hành trình-Năm điểm đến”; xây dựng bản đồ du lịch số dùng chung thông qua một mã QR, tích hợp thông tin về điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, sản phẩm OCOP, mua sắm, sự kiện, hoạt động trải nghiệm và các tour, tuyến đề xuất.

Trên nền tảng dữ liệu chung, mỗi địa phương cung cấp danh mục sản phẩm, doanh nghiệp, hình ảnh, thông tin phục vụ và khả năng tiếp nhận khách để doanh nghiệp lữ hành chủ động thiết kế các chương trình liên kết. Riêng Phan Thiết có thể xây dựng các “combo trải nghiệm” theo chủ đề như, lịch sử-văn hóa biển, đời sống thành phố biển, câu chuyện từ biển đến bàn ăn hoặc trải nghiệm về đêm, qua đó, thuận lợi kết nối vào các tour của Mũi Né, Phú Thủy, Tiến Thành và Hòa Thắng.

Khi các địa phương cùng xây dựng một câu chuyện chung, từng điểm đến không chỉ được biết đến bởi những giá trị riêng mà còn trở thành mắt xích trong hành trình khám phá rộng hơn. Qua đó, việc kết nối các điểm đến có thể tạo thêm lựa chọn cho du khách, góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm và lan tỏa giá trị du lịch đến doanh nghiệp, cộng đồng và người dân địa phương./.