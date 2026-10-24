Lâm Đồng: Liên Hương chú trọng phát triển năng lượng tái tạo

Liên Hương chú trọng đầu tư hạ tầng để thu hút doanh nghiệp. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo quy hoạch, Liên Hương định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2030. Xã xác định quy hoạch không chỉ là định hướng trên bản đồ, mà phải trở thành cơ sở cho hành động, là căn cứ để quản lý, điều hành và lựa chọn các chương trình, dự án phát triển phù hợp.

Vì vậy, việc công khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện quy hoạch phải được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Quy hoạch phải đi trước một bước; triển khai phải quyết liệt, đồng bộ; hiệu quả phải được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế-xã hội.

Xã Liên Hương trao bản ghi nhớ đối với các doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, xã trao bản ghi nhớ đầu tư cho 5 doanh nghiệp, nhà đầu tư gồm: Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình với dự án Điện gió Phú Lạc giai đoạn 2, vốn đăng ký 1.020 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Utisys Việt Nam với Khu tổ hợp khách sạn cao cấp UTISYS, vốn đăng ký 1.854 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Gold với Khu quần thể du lịch sinh thái quốc tế Cổ Thạch Bình Thuận, vốn đăng ký hơn 1.438 tỷ đồng; Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam với Công trình Phong Điện 1-Bình Thuận, giai đoạn 2, vốn đăng ký 1.020 tỷ đồng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Năng lượng sạch châu Á với Nhà máy phong điện Phước Thể-Bình Thuận, vốn đăng ký hơn 1.231 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Hương phát biểu. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Hương cho biết, hội nghị tập trung vào ba nội dung trọng tâm: triển khai thực hiện Quy hoạch chung xã Liên Hương; xúc tiến, kêu gọi đầu tư; gặp mặt, tri ân và tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây không chỉ là dịp triển khai, định hướng phát triển mà còn là cơ hội để chính quyền và doanh nghiệp cùng trao đổi, hợp tác, khơi thông nguồn lực, mở ra những triển vọng phát triển mới cho Liên Hương trong hiện tại và tương lai sắp tới.

Liên Hương mong các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đề xuất những dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của xã, góp phần hình thành những động lực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương.

Xã cam kết nâng cao tinh thần trách nhiệm, công khai thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động lắng nghe và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của xã theo đúng quy định. Thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi doanh nghiệp đến với địa phương, mà còn là tạo dựng niềm tin để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển và đồng hành lâu dài.