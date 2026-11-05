Lâm Đồng lên phương án bảo đảm an toàn cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Chủ động phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Các hoạt động chính được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, khuôn viên dự án Haus Đà Lạt và khu vực phía trước Rạp 3 tháng 4, khu Hòa Bình.

Phối cảnh sân khấu quảng trường Lâm Viên tại Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026.

Do các địa điểm tổ chức đều nằm ở khu vực trung tâm Đà Lạt, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết giao thông và bố trí nơi đậu, đỗ xe được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Để phục vụ lễ hội, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền địa phương, Ban tổ chức và các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo vệ tại những khu vực diễn ra chương trình, bảo đảm an toàn cho đại biểu, nghệ sĩ, người dân và du khách.

Các lực lượng chức năng tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm an ninh, trật tự; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Theo phương án, xe chữa cháy sẽ được bố trí túc trực tại khu vực tổ chức chương trình. Công tác kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn được thực hiện từ giai đoạn thi công, lắp đặt sân khấu đến khi lễ hội kết thúc.

Đáng chú ý, việc tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Lực lượng công an phối hợp triển khai các chốt điều tiết, phân luồng, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực tổ chức nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt.

Ban tổ chức có trách nhiệm cung cấp danh sách phương tiện, biển số xe, thông tin người điều khiển cùng thời gian dự kiến ra vào khu vực trung tâm để lực lượng chức năng chủ động quản lý, điều tiết.

Cùng với đó, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng phương án bố trí điểm đậu, đỗ xe quanh quảng trường Lâm Viên và khu vực Haus Đà Lạt.

Chính quyền địa phương cũng làm việc với các tổ chức, cá nhân quản lý bãi đỗ xe có thu phí nhằm tạo thuận lợi cho việc đón tiếp đại biểu, phục vụ Ban tổ chức và các hoạt động của lễ hội.

Đối với các đoàn nghệ sĩ, khách mời quốc tế, Công an tỉnh phối hợp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án đón, tiễn, hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, bảo đảm thuận lợi, an toàn.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn, rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại những khu vực liên quan theo quy định.

Hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để ghi hình, quảng bá lễ hội cũng phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, thủ tục và chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm soát an toàn sân khấu, sẵn sàng ứng phó sự cố

Bên cạnh công tác an ninh, giao thông, tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng kiểm soát các điều kiện kỹ thuật tại khu vực biểu diễn, nhất là những hạng mục sân khấu, khán đài và công trình lắp dựng tạm ngoài trời.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp Ban tổ chức và các cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ thiết kế, kết cấu chịu lực, hệ thống giằng néo, màn hình LED cùng những hạng mục phục vụ biểu diễn.

Lễ hội được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Các phương án kỹ thuật phải tính toán đến điều kiện thời tiết bất lợi như mưa lớn, gió mạnh, bảo đảm khả năng chịu lực và an toàn trong suốt thời gian tổ chức chương trình.

Đối với hệ thống điện, kết cấu tạm và các thiết bị phục vụ biểu diễn, đơn vị tổ chức phải rà soát, hoàn thiện phương án kỹ thuật, thực hiện các thủ tục phê duyệt hoặc chấp thuận theo thẩm quyền trước khi đưa vào sử dụng.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra, giám sát quá trình lắp dựng, kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, ngành y tế chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực cấp cứu, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát an toàn thực phẩm tại những khu vực phục vụ lễ hội.

Các phương án ứng phó tình huống phát sinh được xây dựng nhằm bảo đảm khả năng phối hợp, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến người tham dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Ban Tổ chức tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm chương trình diễn ra đúng tiến độ, tuân thủ các quy định.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, bên cạnh chất lượng nghệ thuật, công tác tổ chức phải thể hiện tính chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tham gia và thưởng thức các chương trình.

Trong đó, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, chăm sóc y tế và vệ sinh môi trường.

Việc chuẩn bị đồng bộ các điều kiện tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 không chỉ hướng đến một sự kiện văn hóa, nghệ thuật an toàn mà còn góp phần khẳng định năng lực tổ chức các chương trình âm nhạc quy mô lớn của địa phương.

Thông qua lễ hội, Đà Lạt tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, thân thiện và an toàn đối với du khách trong nước, quốc tế.