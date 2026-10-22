Lâm Đồng lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh địa giới với Đồng Nai

Địa phận Vườn Quốc gia Cát Tiên, thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất điều chỉnh về TP Đồng Nai

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai.

Việc lấy ý kiến nhằm thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Theo kế hoạch, UBND các xã, phường, đặc khu phải xây dựng kế hoạch lấy ý kiến, tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trong ngày 25/10/2026. Riêng 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 phải trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết và gửi kết quả về tỉnh trong ngày 26/10/2026.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các địa phương. Trong ngày 27/10/2026, sở có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp ủy xem xét, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới giữa 2 địa phương.

Kết quả lấy ý kiến Nhân dân phải được công khai trên trang thông tin điện tử của các xã, phường, đặc khu. Văn phòng UBND tỉnh được giao đăng tải đầy đủ tài liệu phục vụ lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh có trách nhiệm xây dựng nội dung tuyên truyền về việc điều chỉnh địa giới.

Vườn Quốc gia Cát Tiên có giá trị lớn về rừng, đa dạng sinh học, nằm trên địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai

Theo dự thảo đề án, phạm vi điều chỉnh rộng hơn 272 km², tương ứng phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng. Diện tích này thuộc 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm từ 24.239,1 km² xuống còn 23.966,497 km². Dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Việc điều chỉnh hướng đến thống nhất địa giới hành chính với phạm vi quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.