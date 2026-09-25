Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, thăm hỏi khu vực ngập do mưa lớn

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi người dân tại phường Bình Thuận. (Ảnh: THANH HẢI)

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra, thăm hỏi tại phường Hàm Thắng. Theo Ủy ban nhân dân phường Hàm Thắng, mưa lớn kéo dài và hồ Sông Quao xả lũ đã làm nước trên sông qua địa bàn dâng cao khiến ngập các khu vực trũng.

Phường Hàm Thắng hiện có hơn 500 hộ bị ngập nước; đã di dời 443 hộ với 1.377 người đến nhà người thân, trường học, nhà văn hóa và trụ sở tổ dân phố; hơn 160ha nông nghiệp bị ngập. Tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước khoảng 3,5 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra, thăm hỏi tại phường Hàm Thắng. (Ảnh: THANH HẢI)

Phường Hàm Thắng đã tổ chức hỗ trợ người dân di dời người già, phụ nữ, trẻ em và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ thu hoạch hoa màu, ngắt điện tại các khu vực ngập và đặt biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, phường đã triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; thông báo tình hình điều tiết nước hồ Sông Quao để người dân chủ động phòng tránh.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho người dân phường Hàm Thắng. (Ảnh: THANH HẢI)

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, địa phương tiếp tục chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Địa phương vận động người dân chủ động dọn dẹp kênh, mương góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế thiệt hại khi xảy ra ngập lụt.

Các sở, ngành liên quan rà soát những khu vực thường xuyên bị ngập, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư hệ thống thoát nước phù hợp. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng gồm tiền và nhu yếu phẩm, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại tổ dân phố Phước Thiện Xuân và Kim Bình.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại phường Bình Thuận. (Ảnh: THANH HẢI)

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả ngập lụt tại phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang.

Theo Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, địa phương không có thiệt hại về người; có hơn 1.000 căn nhà bị ngập, 200ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng và đã di dời 1 hộ đến nơi an toàn. Nhiều điểm ngập đã được kiểm soát tốt nhờ chủ động nạo vét, khơi thông dòng chảy từ trước mùa mưa.

Thanh long tại xã Tuyên Quang bị ngập. (Ảnh: THANH HẢI)

Tại xã Tuyên Quang có 47 căn nhà bị ngập; 2 tuyến đường bê-tông ngập nước, gây chia cắt cục bộ. Về sản xuất nông nghiệp có khoảng 7,4ha lúa, 351ha thanh long, 1,1ha rau màu, cây ăn quả bị ngập; thiệt hại 400kg cá trê nuôi lồng và 1,89ha ao nuôi tôm thẻ chân trắng bị ảnh hưởng.

Ngay lập tức, các địa phương đã huy động các lực lượng triển khai phương án ứng phó, rà soát các hộ dân vùng trũng thấp, duy trì lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân kê cao tài sản và sẵn sàng di dời khi cần thiết; thông tin thường xuyên về thời tiết và lưu lượng xả hồ chứa đến các tổ dân phố để người dân chủ động phòng tránh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh (áo trắng) kiểm tra tại phường Bình Thuận. (Ảnh: THANH HẢI)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất; rút kinh nghiệm từ đợt ngập lụt năm 2025, các địa phương đã chủ động rà soát từng khu vực có nguy cơ, nắm chắc tình hình từng hộ dân, triển khai sớm việc khơi thông dòng chảy và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Các địa phương tiếp tục cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Về lâu dài, các địa phương cần xây dựng kế hoạch chủ động nạo vét, khơi thông kênh mương, dòng chảy trước mùa mưa; đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư các công trình thoát lũ nhằm nâng cao năng lực ứng phó, giảm nguy cơ ngập úng tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.