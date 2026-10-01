Lâm Đồng lan tỏa tinh thần 'Tuổi cao - Gương sáng'

Nhóm Thiện Tâm Đà Lạt quy tụ những thành viên nghỉ hưu tham gia nấu ăn từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Thiết thực chăm lo người cao tuổi, người yếu thế

Nghỉ hưu đã nhiều năm, các thành viên nhóm Thiện Tâm Đà Lạt vẫn đều đặn chuẩn bị những phần ăn dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm được thành lập từ năm 2012 với 7 thành viên, phần lớn là những giáo viên, công chức, viên chức nghỉ hưu tại phường Lâm Viên - Đà Lạt. Đến nay, nhóm có khoảng 70 thành viên.

Khoảng 20 ngày một lần, những người trong nhóm lại cùng nhau chuẩn bị các suất phở bò, bún, cháo gà, chè… rồi mang đến Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, các mái ấm, cơ sở bảo trợ cho người neo đơn, trẻ khuyết tật. Mỗi đợt, nhóm thực hiện tại 2 - 3 điểm, với khoảng 200 - 300 suất ăn.

Ngoài những bữa ăn, nhóm còn hỗ trợ từ 1 - 2 triệu đồng cho những trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Nguồn kinh phí chủ yếu do các thành viên tự nguyện đóng góp, người góp công, người góp của.

Nhóm Thiện Tâm Đà Lạt nấu ăn miễn phí hỗ trợ người khuyết tật tại Hội Người mù tỉnh

“Chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn và những hoàn cảnh kém may mắn bởi họ rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng. Nhìn những nụ cười, niềm vui của mỗi người khi được giúp đỡ là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và có động lực để tiếp tục đồng hành, sẻ chia”, bà Phan Thị Xuân Mai, Chủ nhiệm nhóm Thiện Tâm Đà Lạt chia sẻ.

Câu chuyện của nhóm Thiện Tâm là một trong nhiều cách người cao tuổi đang tiếp tục đóng góp cho cộng đồng sau khi rời công việc chuyên môn. Ở tuổi nghỉ hưu, họ có thêm thời gian tham gia các hoạt động xã hội, làm thiện nguyện, vận động người dân, truyền kinh nghiệm cho con cháu hay góp sức xây dựng khu dân cư.

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tinh thần chăm lo người dân nhất là người cao tuổi trong giải quyết thủ tục hành chính được thể hiện với mô hình “Chung tay thúc đẩy an sinh xã hội”. Cán bộ phường chủ động rà soát, nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn trong tiếp cận chính sách.

Phường Cam Ly - Đà Lạt thực hiện mô hình “Chung tay thúc đẩy an sinh xã hội” đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế trong giải quyết thủ tục hành chính

Người cao tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng được quan tâm. Với những trường hợp chưa rõ quy trình, giấy tờ hoặc gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, cán bộ chuyên môn hướng dẫn ngay tại chỗ, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba ở tổ dân phố Hùng Vương, phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết, trước đây tôi không biết phải thực hiện những thủ tục gì. Khi cán bộ phường đến tận nhà hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ làm hồ sơ, tôi cảm thấy vui và thuận lợi hơn.

Chăm lo người cao tuổi không chỉ là thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau, dịp lễ, tết. Đó còn là việc giúp người cao tuổi tiếp cận chính sách, chăm sóc sức khỏe, tham gia đời sống văn hóa và có môi trường để tiếp tục phát huy vai trò.

Người cao tuổi được hỗ trợ lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu và được khám sức khỏe định kỳ

Giai đoạn 2021 - 2026, các cấp hội người cao tuổi phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 155.580 người cao tuổi; thăm hỏi, tặng quà cho 162.613 lượt người cao tuổi nghèo, cận nghèo, tàn tật, cô đơn, với tổng trị giá hơn 70,9 tỷ đồng. Đồng thời, 438 căn nhà tình thương cho người cao tuổi nghèo được xây dựng, sửa chữa với kinh phí hơn 21,6 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 173.700 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, 94.961 người được lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu và 105.224 người được khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã khám sàng lọc cho hơn 29.000 lượt người và hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho hơn 11.000 người.

Người cao tuổi tiếp tục là nguồn lực của cộng đồng

Lâm Đồng hiện có 282.774 người cao tuổi, chiếm 7,44% dân số. Sau khi tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 124 hội cơ sở, 2.783 chi hội và 4.202 tổ hội, với 243.109 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 85,97%.

Người cao tuổi tích cực tham gia công tác xã hội địa phương (Ông Lơ Mu Ha Djô, già làng, người có uy tín ở xã Lạc Dương tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho bà con)

Đáng chú ý, người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là lực lượng tham gia tích cực vào đời sống xã hội. Toàn tỉnh có 30.126 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ hòa giải, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Hơn 28.500 người cao tuổi vẫn trực tiếp lao động, sản xuất; trong đó, 2.358 người là chủ trang trại, gia trại và doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho hơn 13.650 lao động.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, dấu ấn của người cao tuổi cũng rất rõ. Hơn 42.500 người cao tuổi cùng gia đình đã tự nguyện hiến hơn 1,09 triệu m² đất, đóng góp hơn 25 tỷ đồng và hơn 69.700 ngày công lao động. Lực lượng này còn tham gia trồng, chăm sóc hơn 1 triệu cây xanh, cây cảnh tại khu dân cư, đường giao thông và các khu vực công cộng.

Đời sống tinh thần của người cao tuổi cũng được mở rộng qua hệ thống câu lạc bộ ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 996 câu lạc bộ người cao tuổi gồm: văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, thể thao, dân vũ, cờ tướng… thu hút hơn 44.400 người tham gia thường xuyên. Đây là những không gian để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu và duy trì sự gắn kết cộng đồng.

Xã Quảng Tín trao thiệp và quà chúc thọ cho người cao tuổi. (Ảnh: Phan Đông)

Toàn tỉnh có 292 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 14.242 thành viên, tổng nguồn vốn nội bộ và xã hội hóa hơn 8,8 tỷ đồng. 5 năm qua, 1.031 thành viên nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Những mô hình này cho thấy một hướng tiếp cận đang ngày càng rõ hơn: người cao tuổi vừa là đối tượng cần được chăm sóc, vừa là chủ thể của các hoạt động cộng đồng. Khi có môi trường phù hợp, kinh nghiệm, uy tín và sự nhiệt tình của họ tiếp tục trở thành nguồn lực đáng kể.

Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” đã phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương 1.011 tập thể, 2.020 cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; củng cố các chi hội, tổ hội và phát huy vai trò của hội viên tiêu biểu.

Trọng tâm là gắn phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ và tạo thêm điều kiện để người cao tuổi tham gia đời sống cộng đồng.