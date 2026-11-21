Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các đoàn tham dự

Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ (bên trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng như một hành trình kết nối những miền văn hóa đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng. Các tiết mục được tuyển chọn từ liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026, mang đến cho công chúng những sắc màu nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc.

Tiết mục "Tiếng dân chài" của Đoàn nghệ thuật không chuyên cụm 15

Với 13 tiết mục ca múa nhạc, dân ca quan họ và các loại hình nghệ thuật truyền thống, chương trình đã giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Qua từng tiết mục, những giá trị riêng về phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục và nghệ thuật truyền thống được tái hiện, góp phần làm nổi bật sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa các dân tộc.

Tiết mục "Việt Nam tinh hoa" của Đoàn nghệ thuật không chuyên cụm 14

Thông qua các tiết mục biểu diễn, chương trình không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Tiết mục "Mời nước mời trầu" của Đoàn nghệ thuật không chuyên CLB Quan họ Kinh Bắc

Tiết mục "Huyền thoại Pô Sha Inư" của Đoàn nghệ thuật không chuyên cụm 13

Tiết mục "Chiếc khăn Piêu" của Đoàn nghệ thuật không chuyên xã Quảng Khê

Qua đó, chương trình góp phần khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống yêu nước, chung tay xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.