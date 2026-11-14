Lâm Đồng lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư

Tiếp tục củng cố tình đoàn kết

Ngày 14/11, trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu. Qua đó, tiếp tục củng cố tình đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Quang cảnh ngày hội tại Bon Bu N'Doh.

Tại tổ dân phố 5, phường Nam Gia Nghĩa và Bon Bu N'Doh, xã Nhân Cơ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út tham dự ngày hội, gặp gỡ, chia sẻ với cán bộ và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại các điểm tổ chức ngày hội, ông Nguyễn Bá Út nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” và “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Theo ông, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, tinh thần đại đoàn kết cùng sức mạnh nội sinh của văn hóa dân tộc luôn là cội nguồn sức mạnh giúp nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách.

Lâm Đồng là địa phương có bản sắc văn hóa phong phú, nơi hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc với những phong tục, tập quán, tiếng nói, lễ hội và tri thức dân gian đặc sắc. Đây là tài sản quý báu cần được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Việc bảo tồn văn hóa không chỉ thể hiện qua việc gìn giữ lễ hội, trang phục hay làn điệu dân ca mà còn được vun đắp từ cách ứng xử nghĩa tình, tình yêu thương gia đình và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Bá Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bon Bu N'Doh.

Ghi nhận những kết quả tại các địa phương, ông Nguyễn Bá Út đánh giá cao sự chủ động của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và người dân trong ổn định tổ chức sau sắp xếp, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, ứng dụng chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững, đồng thời chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Không khí ngày hội lan tỏa tại nhiều địa phương

Không khí ngày hội cũng lan tỏa tại nhiều địa phương khác trong tỉnh. Tại thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn tham dự và ghi nhận những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và củng cố khối đại đoàn kết tại khu dân cư.

Quang cảnh ngày hội tại thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2.

Thôn Bằng Lăng hiện có 1.300 hộ với khoảng 5.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%, gồm 13 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp tổ chức 25 cuộc tuyên truyền, thu hút khoảng 2.700 lượt người tham gia. Người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng và giữ gìn an ninh trật tự.

Đáng chú ý, nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng, hiến khoảng 2.000 m² đất để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất; đồng thời đóng góp hơn 70 triệu đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Toàn thôn có 841/900 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 93,4%; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại ngày hội.

Ghi nhận những kết quả này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh, nghĩa tình.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp tham dự ngày hội tại xã Đinh Trang Thượng và thôn 7, xã Gia Hiệp. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa bàn, góp phần đưa tinh thần đại đoàn kết đến gần hơn với người dân, đồng thời tạo không khí gắn kết giữa chính quyền, Mặt trận và cộng đồng dân cư.

Qua đó thấy rằng, từ những công trình giao thông được xây dựng bằng sự đóng góp của nhân dân, các tuyến đường chiếu sáng đến hoạt động chăm lo an sinh xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực tại mỗi khu dân cư.

Một số hình ảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lâm Đồng:

Quang cảnh ngày hội tại xã Đinh Trang Thượng.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự ngày hội tại xã Đinh Trang Thượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út tặng quà cho người dân tại Bon Bu N'Doh.

Giao lưu bóng chuyền tại Bon Bu N'Doh.

Các tiết mục văn nghệ phục vụ đại biểu tại Bon Bu N'Doh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các tiết mục văn nghệ phục vụ đại biểu và Nhân dân trong ngày hội tại phường Nam Gia Nghĩa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út tặng quà cho người dân tại phường Nam Gia Nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Lâm Đồng tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gắn xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương huy động sức dân, củng cố đồng thuận xã hội và xây dựng các khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.