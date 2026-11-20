Quang cảnh kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sự tiếp nối liền mạch giữa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hôm nay càng khẳng định: chính sự đoàn kết, đồng lòng của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Lâm Đồng đã tạo nên kho tàng di sản phong phú; và chính di sản văn hóa là điểm tựa tinh thần gắn kết cộng đồng cùng chung tay xây dựng quê hương.

Diễn văn kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là vùng đất mang trong mình chiều sâu văn hóa được bồi đắp và kết tinh qua hàng nghìn năm, đồng thời là nơi hội tụ, giao thoa bền chặt của cộng đồng 49 dân tộc chung tay dựng xây quê hương. Tự hào đứng chân giữa không gian văn hóa giàu có ấy, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng luôn mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng là “người gác đền ký ức”, là cầu nối đưa tinh hoa quá khứ trở thành điểm tựa vững chắc cho hôm nay.

Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang lưu giữ và bảo quản ba Bảo vật quốc gia (Đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng tháp Pô Dam và Tượng Avalokitesvara Bắc Bình). (Ảnh: BẢO VĂN)

Đến nay, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang lưu giữ và bảo quản khoa học hàng chục nghìn tài liệu, hiện vật quý giá. Nổi bật là ba Bảo vật quốc gia (Đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng tháp Pô Dam và Tượng Avalokitesvara Bắc Bình), cùng nhiều sưu tập đặc sắc mang tầm quốc gia và khu vực, như văn hóa Sa Huỳnh, Cát Tiên, Đại Làng, cổ vật tàu đắm Bình Thuận, hay di sản cung đình triều Nguyễn…

Du khách trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số nam Tây Nguyên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Bảo tàng còn sở hữu các bộ sưu tập tiêu biểu về văn hóa các dân tộc bản địa, sưu tập kỷ vật kháng chiến hào hùng, cùng những mẫu vật phản ánh sự giàu đẹp của thiên nhiên, tạo nên bức tranh văn hóa sinh động, xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Các tổ chức, cá nhân hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại chương trình, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng trao thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã hiến tặng tư liệu, hiện vật. Đây là sự ghi nhận, tri ân đối với những tấm lòng đã đóng góp cho công tác bảo tồn di sản, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa trong cộng đồng.

Không gian Triển lãm hình ảnh, tư liệu chủ đề “Lâm Đồng - Đa sắc màu văn hóa” tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức Triển lãm hình ảnh, chủ đề “Lâm Đồng - Đa sắc màu văn hóa”. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 150 hình ảnh tư liệu về 49 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, như nét đẹp văn hóa truyền thống qua trang phục, tiếng nói, kiến trúc nhà ở, nghề truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và nghệ thuật dân gian.

Lâm Đồng có 49 dân tộc sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa sinh động. (Ảnh: BẢO VĂN)

Triển lãm còn cung cấp thông tin về tên gọi khác, nhóm địa phương, dân số, ngôn ngữ và địa bàn cư trú của từng dân tộc. Qua đó, giúp công chúng có thêm góc nhìn về đời sống văn hóa, sự đa dạng trong bản sắc và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng dân cư.