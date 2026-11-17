Học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Hiệp Thạnh hào hứng tham gia mini game tại Workshop chiến dịch “Không một mình - kết nối không tổn thương”. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong đó, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và chuỗi Workshop “Cùng em kết nối an toàn” là những hoạt động trọng tâm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng an toàn số

Chiến dịch “Không một mình” trên địa bàn Lâm Đồng năm 2026, được triển khai từ ngày 10/10 đến ngày 10/12, với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”. Trong đó, Tiểu ban chỉ đạo An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai, nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Chiến dịch “Không một mình” trên địa bàn Lâm Đồng năm 2026, được triển khai từ ngày 10/10 đến 10/12, với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng, đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên; đồng thời phát huy vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2026. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên; đồng thời mở rộng phạm vi tuyên truyền của Chiến dịch “Không một mình” từ trường học đến gia đình và cộng đồng.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 30/11.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 15 đến 30/11, dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Người tham gia dự thi tại địa chỉ https://niemtinsolamdong.vn/ hoặc thông qua đường liên kết được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau khi đăng ký thông tin theo hướng dẫn của Ban tổ chức, thí sinh thực hiện bài thi trực tuyến.

Học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An giao lưu tại Workshop “Cùng em kết nối an toàn”. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp)

Nội dung cuộc thi được thiết kế thành hai phần độc lập, dành cho hai nhóm đối tượng gồm học sinh, sinh viên và phụ huynh, giáo viên cùng các đối tượng khác. Hệ thống câu hỏi tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống số, như nguy cơ trẻ em, thanh thiếu niên bị xâm hại khi sử dụng mạng xã hội; dấu hiệu nhận biết hành vi xâm hại trực tuyến; phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ, thao túng trẻ em; kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các câu hỏi còn đề cập quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ năng an toàn thông tin trên môi trường số.

Cuộc thi “Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng” là một trong tám hoạt động trọng tâm của Kế hoạch triển khai Chiến dịch “Không một mình” trên địa bàn tỉnh năm 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cuộc thi là một trong tám hoạt động trọng tâm của Kế hoạch triển khai Chiến dịch “Không một mình” trên địa bàn Lâm Đồng năm 2026, với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên” và thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Đưa kỹ năng an toàn số đến gần hơn với cộng đồng

Cùng với cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, Chiến dịch “Không một mình” còn triển khai các hoạt động hưởng ứng tại trường học, đào tạo chuyên gia an toàn số, tìm kiếm gương mặt Đại sứ An toàn số học đường, phong trào cộng đồng “5 phút cùng em”, chuỗi workshop và các hoạt động truyền thông xuyên suốt.

Workshop “Cùng em kết nối an toàn” tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An, là sự kiện mở đầu trong chuỗi Workshop tổ chức tại sáu điểm trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp)

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 14/11, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Workshop “Cùng em kết nối an toàn” tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An (xã biên giới Thuận An).

Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi Workshop tổ chức tại sáu điểm trường trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 1.000 học sinh của các trường trung học cơ sở cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường và các đại sứ đồng hành cùng chiến dịch.

Cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đặt tình huống với học sinh tại chương trình Workshop “Cùng em kết nối an toàn”. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp)

Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, không gian mạng mở ra cho trẻ em, thanh thiếu niên những cơ hội tuyệt vời để học tập, kết nối và sáng tạo. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, các em có thể tìm kiếm kiến thức, khám phá những điều mới mẻ và nuôi dưỡng những ước mơ.

Nhưng, cùng với những cơ hội ấy là không ít rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn. Từ tin giả, lừa đảo đến xâm hại trực tuyến, tất cả đều có thể xảy ra chỉ sau một cú chạm màn hình; một lời mời kết bạn từ người lạ, một đường dẫn không rõ nguồn gốc, một trò chơi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hay những lời bình luận ác ý đều có thể dẫn đến những hệ lụy mà các em chưa lường trước được.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, không gian mạng mở ra cho trẻ em, thanh thiếu niên những cơ hội tuyệt vời để học tập, kết nối và sáng tạo. Song, cùng với những cơ hội ấy là không ít rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp)

Đáng quan tâm hơn, nhiều em khi gặp phải những vấn đề trên mạng thường lựa chọn im lặng thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi thiếu sự đồng hành, những tác động tiêu cực có thể để lại tổn thương trong tâm lý, ảnh hưởng đến việc học tập và sự phát triển của các em.

Chuỗi Workshop “Cùng em kết nối an toàn” nhằm trang bị cho các em học sinh, sinh viên tại địa phương về kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến để các em chủ động nhận diện nguy cơ, bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Chương trình cũng là dịp để gia đình, nhà trường, lực lượng công an và các tổ chức, cá nhân cùng tăng cường kết nối, chung tay đồng hành, bảo vệ các em trước những nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng

Chương trình kết hợp các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, giao lưu với Đại sứ đồng hành, Đại sứ An toàn số học đường; tập huấn kỹ năng an toàn số và hưởng ứng phong trào “5 phút cùng em”. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận kiến thức bằng những tình huống gần gũi, dễ hiểu, có thể vận dụng trong quá trình học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Em H’Hagar, học lớp 9, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An chia sẻ: “Chúng em được trải nghiệm qua các tình huống thực tế và được các chú công an, đại sứ đồng hành đưa ra các thí dụ minh họa dễ hiểu, giúp chúng em dễ nhận diện các nguy cơ khi sử dụng mạng và biết cách phòng ngừa, ứng phó”.

Học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An hào hứng với chương trình Workshop “Cùng em kết nối an toàn”. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp)

Theo kế hoạch, chuỗi Workshop được tổ chức tại sáu điểm trường, từ tiểu học và trung học cơ sở đến bậc cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 14/11 đến 5/12.

Các hoạt động được tổ chức nhằm mở rộng phạm vi tuyên truyền từ trường học đến gia đình và cộng đồng; đồng thời góp phần khảo sát, đánh giá mức độ tiếp cận, hiệu quả thực chất của Chiến dịch “Không một mình”, với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.