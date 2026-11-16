Lâm Đồng: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam qua triển lãm tranh cổ động

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy cho biết, 150 tranh cổ động được giới thiệu lần này tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy phát biểu

Các tác phẩm đồng thời truyền tải thông điệp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đặc biệt, nhiều tác phẩm nhấn mạnh vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn những thông điệp văn hóa tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, tạo động lực để Lâm Đồng phát triển văn minh, giàu bản sắc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi phát biểu

Phát biểu tại triển lãm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi nhấn mạnh, đây là hoạt động tuyên truyền trực quan có ý nghĩa thiết thực. Thông qua ngôn ngữ hội họa và những thông điệp cô đọng, sinh động, triển lãm góp phần chuyển tải các giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc phối hợp tổ chức và đón nhận triển lãm là niềm vui, vinh dự, tạo cơ hội để cán bộ, Nhân dân địa phương tiếp cận, thưởng lãm những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, địa phương có không gian phát triển rộng mở, với sự đa dạng, phong phú về văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 đến 26/11, tại khu vực đài phun nước thuộc Quảng trường Lâm Viên, giới thiệu đến công chúng 150 tác phẩm tranh cổ động với nội dung phong phú, truyền tải những thông điệp về giá trị văn hóa Việt Nam, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.