Lâm Đồng lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Chương trình với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam"

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Đồng thời, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia các nội dung của chương trình, góp phần phát huy khả năng sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, giới thiệu những giá trị âm nhạc gắn với đời sống, văn hóa và bản sắc của các vùng miền, dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị âm nhạc Việt Nam.

Chương trình là hoạt động để toàn dân tham gia nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới 3 mục đích gắn kết: giáo dục văn hóa và âm nhạc; toàn dân thụ hưởng văn hóa; Nhân dân trực tiếp tham gia hoạt động văn hóa, không chỉ thụ hưởng.

Thời gian triển khai đến hết ngày 30/11/2026; Chương trình có 3 cuộc thi độc lập, gồm: đố vui Thanh âm Việt Nam; cảm nhận Thanh âm Việt Nam; sáng tạo Thanh âm Việt Nam. Chương trình dành cho công dân Việt Nam trong nước, ở nước ngoài và người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam theo thể lệ của Ban Tổ chức.

Tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận, xem xét và phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em (ảnh tư liệu)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền thúc đẩy quyền tham gia trẻ em giai đoạn 2026 - 2030; chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong việc bảo đảm quyền tham gia của trẻ em; tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận, xem xét và phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em đối với các vấn đề hoặc có liên quan đến trẻ em.

Công tác tuyên truyền được gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mục tiêu là xây dựng môi trường thuận lợi để trẻ em được tham gia thực chất, bình đẳng, an toàn, phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành; khuyến khích các em chủ động bày tỏ ý kiến, đề xuất sáng kiến và tham gia hoạt động tại gia đình, nhà trường, cộng đồng.

Lan tỏa các hoạt động, mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Sở cũng yêu cầu tăng cường giới thiệu, lan tỏa các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như: diễn đàn trẻ em, hội đồng trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, đối thoại học đường, nhóm gia đình đồng hành cùng trẻ em và các chương trình do trẻ em khởi xướng, thực hiện.

Việc tuyên truyền cần được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng nhóm đối tượng. Đối với nội dung về quyền tham gia của trẻ em, cần ưu tiên cách truyền tải trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, nhất là với trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ và cộng đồng.