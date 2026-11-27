Quang cảnh hội nghị. Ảnh H.P

Tại hội nghị, bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đã thông tin chuyên đề về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh nhằm tiếp tục phát huy thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt và mở rộng không gian quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng mới.

Festival năm nay hướng tới kết nối những giá trị đặc sắc của 3 vùng cao nguyên, đại ngàn và duyên hải; tôn vinh ngành hoa, nghề trồng hoa, sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Thị Thanh Mai nhấn mạnh, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu mà còn là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa và con người Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.

Bên cạnh nội dung về Festival, hội nghị cũng triển khai định hướng tuyên truyền tháng 12 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; cùng các chủ trương, quy định mới của Đảng về xây dựng Đảng, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về kinh tế - xã hội, chú trọng thông tin kết quả thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2027 với các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân đầu tư công, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.