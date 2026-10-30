Lâm Đồng lần đầu tổ chức lễ hội nhạc Jazz quốc tế

Chủ trì họp báo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn chương trình.

Lễ hội là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật thuộc chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức, với sự đồng hành của HAUS Foundation (thành viên Công ty cổ phần The One Destination).

Sân khấu tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt theo dự kiến. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, các chương trình biểu diễn sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở khu vực trung tâm Đà Lạt. Đêm khai mạc dự kiến tổ chức từ 17h đến 22h ngày 6-11 tại Quảng trường Lâm Viên. Ngày 7-11, chương trình biểu diễn tiếp tục tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình. Riêng các chương trình dành cho khách mời được tổ chức trong khuôn viên dự án HAUS Da Lat trong hai ngày 7 và 8-11.

Đáng chú ý, các chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng đều mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, thưởng thức nhạc Jazz trong không gian văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Lạt.

Lễ hội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như biểu tượng Bossa Nova Lisa Ono (Nhật Bản), nghệ sĩ bass Nik West, ca sĩ, nhạc sĩ Raul Midón (Hoa Kỳ) cùng các đại diện âm nhạc đến từ Hàn Quốc. Đại diện Việt Nam có diva Hồng Nhung, Hà Trần, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng các nhạc sĩ Đức Trí, Hoài Sa...

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ quốc tế và tên tuổi của âm nhạc Việt Nam được kỳ vọng tạo nên những màn trình diễn đa sắc màu, góp phần đưa nhạc Jazz đến gần hơn với công chúng, đồng thời bổ sung sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cho du lịch Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại họp báo. Ảnh: PV

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, việc tổ chức lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Đà Lạt đã gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Đây là hoạt động cụ thể nhằm phát huy lợi thế từ danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa địa phương.

Để lễ hội diễn ra an toàn, hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, công tác y tế và vệ sinh môi trường. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, thống nhất, phối hợp với báo chí đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh Đà Lạt là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.