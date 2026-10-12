Lâm Đồng làm việc với Học viện Chính trị khu vực II

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực II sáng 12/10

Sáng 12/10, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực II về hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đồng chủ trì buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc (bên phải) và PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (bên trái) đồng chủ trì buổi làm việc

Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 24.233,2 km², dân số khoảng 3,8 triệu người, với 52 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 38% dân số. Tỉnh có 24 tổ chức tôn giáo thuộc 6 tôn giáo được công nhận.

Đặc điểm địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, thành phần dân tộc và tôn giáo đa dạng đặt ra yêu cầu triển khai công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Việt Anh trao đổi về thực tế hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên

Nghị quyết số 35-NQ/TW xác định nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước.

PGS.TS. Võ Hữu Phước, Học viện Chính trị khu vực II trao đổi một số ý kiến tại buổi làm việc

Nội dung được lồng ghép trong hội nghị, sinh hoạt đoàn thể và hoạt động ở cơ sở. Các tổ chức chú trọng nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; phát huy vai trò đoàn viên, hội viên và người có uy tín trong cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng các kênh truyền thông để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Lê Minh Quang trao đổi về đặc thù thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại địa phương

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác này vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Việc nắm bắt, định hướng dư luận trên không gian mạng có lúc chưa kịp thời; phương thức tuyên truyền chưa đồng đều giữa các địa bàn, nhóm đối tượng. Hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cũng cần được nâng cao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II Lê Thị Anh Đào bày tỏ sự phấn khởi về những kết quả trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về đặc điểm kinh tế - xã hội, dân cư, dân tộc và tôn giáo tác động đến việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều chia sẻ về việc phát huy dân chủ tại địa phương

Các ý kiến làm rõ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm bắt dư luận, giám sát, phản biện xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, phân tích hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II mong muốn Lâm Đồng tiếp tục chia sẻ về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến trao đổi, gợi mở của đoàn công tác. Những ý kiến tại buổi làm việc giúp tỉnh có thêm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Tỉnh chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tỉnh cũng đẩy mạnh đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, lan tỏa thông tin chính thống và nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai sự thật, xấu độc.

Công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và báo chí, truyền thông sẽ tiếp tục được chú trọng. Qua đó, các lực lượng cùng tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc bày tỏ mong muốn các lực lượng cùng tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc để tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết.

Tỉnh mong muốn Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực II bày tỏ đồng tình với trao đổi của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc