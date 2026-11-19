Việc 637 cây rừng tự nhiên bị khoan lỗ, đưa hóa chất vào thân trên diện tích gần 2,82 ha là vụ việc cần được khẩn trương làm rõ - Ảnh minh họa

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Sơn, ngày 9/11/2026, trong quá trình phối hợp kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn và Kiểm lâm địa bàn phát hiện tình trạng khoan lỗ, đưa hóa chất vào thân cây rừng tự nhiên tại khu vực khoảnh 2, Tiểu khu 1645.

Qua kiểm tra ban đầu, có tổng cộng 637 cây bị tác động, đường kính thân từ 10–40 cm, chiều cao từ 4–14 m. Khu vực xảy ra vụ việc có diện tích khoảng 2,82 ha, thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái rừng thường xanh trung bình và rừng thường xanh nghèo.

Đáng chú ý, các cây bị tác động có từ 2–4 lỗ khoan trên thân, bên trong có dấu hiệu chứa hóa chất. Một số cây xuất hiện tình trạng vàng lá, rụng lá, trong khi thân cây vẫn còn tươi. Tại thời điểm kiểm tra, chưa ghi nhận cây bị chết.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 chai nhựa có dấu hiệu chứa hóa chất tại khu vực xung quanh hiện trường. Các chai này có chất lỏng phát sinh mùi lạ, tuy nhiên thành phần, chủng loại cũng như nguồn gốc hóa chất chưa được xác định.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn đã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn kiểm tra, lập biên bản ghi nhận hiện trạng, xây dựng sơ đồ vị trí và thống kê số lượng cây bị tác động. Công ty đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo vệ khu vực rừng xảy ra vụ việc. Đến thời điểm báo cáo, chưa xác định được tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi.

Đánh giá về vụ việc, UBND xã Quảng Sơn nhận định đây là hành vi có tính chất nghiêm trọng, bởi số lượng cây rừng tự nhiên bị tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Việc khoan lỗ và đưa hóa chất trực tiếp vào thân cây có dấu hiệu cố ý làm suy yếu khả năng sinh trưởng, phát triển của cây rừng, tiềm ẩn nguy cơ gây chết cây, làm suy giảm chất lượng và tài nguyên rừng.

Đặc biệt, khi chưa xác định được thành phần hóa chất, mức độ độc hại và phạm vi phát tán, nguy cơ ảnh hưởng đến đất cũng như môi trường sinh thái trong khu vực vẫn cần được làm rõ. Do đó, việc lấy mẫu, phân tích hóa chất và đánh giá mức độ thiệt hại thực tế là yêu cầu cấp thiết.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, UBND xã Quảng Sơn đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý.

Trong đó, Công an tỉnh được đề nghị chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã và các cơ quan liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi; làm rõ động cơ, phương thức và thủ đoạn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, cần xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã kiến nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp, kiểm lâm tổ chức kiểm tra thực tế, xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích rừng bị tác động, số lượng và chủng loại cây bị ảnh hưởng. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu, niêm phong và phân tích chất lỏng trong 3 chai nhựa được phát hiện tại hiện trường để xác định thành phần, mức độ độc hại cũng như khả năng ảnh hưởng đến cây rừng, đất và môi trường sinh thái.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn cũng được đề nghị tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ nghiêm hiện trường, không để các đối tượng tiếp tục xâm hại rừng hoặc làm thay đổi hiện trạng khu vực. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tọa độ, hình ảnh và các tài liệu liên quan, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh.

Việc 637 cây rừng tự nhiên bị khoan lỗ, đưa hóa chất vào thân trên diện tích gần 2,82 ha là vụ việc cần được khẩn trương làm rõ. Không chỉ xác định đối tượng thực hiện, cơ quan chức năng còn cần đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại, tác động lâu dài của hóa chất đối với hệ sinh thái rừng, qua đó có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm và ngăn chặn nguy cơ tiếp tục xâm hại tài nguyên rừng./.