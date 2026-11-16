Lâm Đồng kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận và Mặt trận Tổ quốc

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; đại diện cơ quan Dân vận và Mặt trận các địa phương, cùng đông đảo cán bộ, công chức làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Gần 1 thế kỷ với những đóng góp vẻ vang

Phát biểu chào mừng buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, công tác dân vận và công tác Mặt trận luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt, gắn liền với sự nghiệp tập hợp, đoàn kết và sức mạnh của Nhân dân.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (bên trái); Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên phải) tham dự buổi gặp mặt

Với chặng đường lịch sử 96 năm qua, công tác dân vận và Mặt trận luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với quá trình hình thành, phát triển và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Mỗi lĩnh vực có một chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động đặc thù, nhưng cả hai đều thống nhất ở mục tiêu tập hợp, vận động, đoàn kết và phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc, nếu công tác dân vận là trách nhiệm của Đảng và hệ thống chính trị thì Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng và củng cố đại đoàn kết toàn dân.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) tham dự buổi gặp mặt

Sự gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa hai lĩnh vực công tác đã góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, tạo sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc khẳng định, tại Lâm Đồng, công tác dân vận và công tác Mặt trận luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Các thế hệ cán bộ đã không ngừng nỗ lực, bám sát địa bàn, hướng về cơ sở, sâu sát với đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Cùng với quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác dân vận và công tác Mặt trận cũng đang được đổi mới cả về tổ chức và phương thức thực hiện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác dân vận ngày càng chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ qua các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin và mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang chặng đường hơn 96 năm xây dựng và trưởng thành của công tác dân vận và Mặt trận. Nhiều kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình công tác cũng được các đại biểu chia sẻ. Qua đó, tạo thêm sự gắn bó, thấu hiểu, tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp của người làm công tác Dân vận, công tác Mặt trận.

Các đồng chí: Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ngồi giữa); Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (bên trái); K' Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được tỉnh thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội, công tác dân vận và công tác Mặt trận của tỉnh năm 2026. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chương trình, kế hoạch quyết liệt từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc của cơ quan Dân vận, Mặt trận các cấp, kinh tế - xã hội tại Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng năm 2026 thực hiện 28.933 tỷ đồng, đạt hơn 84% dự toán HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh thu hút hơn 70 dự án, với tổng vốn gần 200.000 tỷ đồng, phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực khoáng sản, năng lượng.

Đến nay, Lâm Đồng có 237 dự án đã xử lý, hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kết thúc theo dõi, đạt 64,93%. Địa phương đã hoàn thành xử lý triệt để 983 cơ sở trong tổng số 1.255 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao quần chúng diễn ra rộng khắp. Công tác y tế, khám sức khỏe toàn dân bảo đảm tiến độ đề ra. An ninh, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Riêng đối với công tác dân vận và Mặt trận trên địa bàn, trong 10 tháng năm 2026 cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Tư tưởng Nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Công tác tuyên truyền, vận động của dân vận và mặt trận các cấp tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần tạo đồng thuận xã hội cao. Sắp tới, hệ thống dân vận và MTTQ sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dân vận và Mặt trận phải đổi mới thực chất, hướng mạnh về cơ sở

Ghi nhận sự đóng góp của khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển của địa phương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, công tác dân vận và Mặt trận phải đổi mới thực chất, hướng về cơ sở

Tất cả đã, đang góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác dân vận ở Lâm Đồng ngày càng hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chăm lo đời sống Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai, với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến tại buổi gặp mặt

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được khối Dân vận và Mặt trận Tổ quốc tích cực vận động Nhân dân tham gia.

Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ. Tất cả đã, đang đóng góp rất lớn vào sự nghiệp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thành quả phát triển chung của địa phương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Đồng chí Đào Xuân Nay, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, không gian mới, bối cảnh mới, yêu cầu đối với công tác dân vận và công tác Mặt trận đòi hỏi ngày càng cao hơn. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cần phải được nêu gương.

Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải thực sự gần gũi, tôn trọng, lắng nghe Nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí Phạm Kim Khang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kỳ vọng MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới

Công tác dân vận và công tác Mặt trận phải đổi mới nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Tất cả chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, lắng nghe và giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của người dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu, các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quá trình hoạt động phải đổi mới cách thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, chăm lo cho đời sống của Nhân dân, phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động.

Các đại biểu xem video clip ôn lại truyền thống Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Công tác dân vận và công tác Mặt trận Tổ quốc cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm. Tất cả được xây dựng trong bối cảnh nắm bắt rõ tình hình, đối thoại, thuyết phục và xử lý tốt những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đặc biệt lưu ý, công tác dân vận và Mặt trận cần quan tâm đến việc bảo đảm sự kế thừa, liên tục trong công tác tham mưu sau khi nhiệm vụ này được chuyển giao về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Bởi vì, đây là sự điều chỉnh về tổ chức và phân công nhiệm vụ nên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để nhanh chóng ổn định, thống nhất phương thức hoạt động.

Văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026)

Đối với đội ngũ cán bộ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, người đứng đầu Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cũng như phương pháp làm việc khoa học và hiệu quả thực chất hơn.

Tất cả xác định công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn là quá trình lắng nghe, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ và chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.