Văn nghệ chào mừng chương trình

Tham dự chương trình có đồng chí Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng đã ôn lại những dấu mốc lịch sử và hậu quả nặng nề của thảm họa da cam đối với đất nước, con người Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng ôn lại những dấu mốc lịch sử và hậu quả nặng nề của thảm họa da cam đối với đất nước, con người Việt Nam

Cách đây 65 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh hóa học ở Việt Nam bằng việc phun rải các chất diệt cỏ. Trong 10 năm, từ năm 1961 - 1971, hàng chục triệu lít chất diệt cỏ chứa dioxin đã được rải xuống nhiều vùng miền Nam Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Thị Quế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Đây là một trong những cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Nỗi đau da cam không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các nạn nhân mà còn tiếp tục hiện hữu trong nhiều gia đình, qua nhiều thế hệ.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 13.000 hội viên

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 13.000 hội viên. Với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ bằng tiền, hiện vật, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các nạn nhân.

Những hoạt động thiết thực đã góp phần động viên, giúp các hội viên có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng đối với những người đang phải gánh chịu hậu quả chiến tranh.

Các đại biểu ôn lại những dấu mốc lịch sử và hậu quả nặng nề của thảm họa da cam đối với đất nước, con người Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng đã trao hỗ trợ sinh kế cho 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Hội trao Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021 - 2026; đồng thời tặng Giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với nạn nhân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.