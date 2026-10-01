Lâm Đồng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào PCCC & CNCH thời gian qua

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo lực lượng Công an trên địa bàn Lâm Đồng.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn(PCCC & CNCH) cả nước, lực lượng PCCC & CNCH (Công an Lâm Đồng) đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận phòng chống giặc lửa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng dự lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH

Lực lượng đã liên tiếp lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, cứu sống thành công hàng trăm tính mạng và hàng ngàn tỷ đồng tài sản của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Các đại biểu tham dự lễ Kỷ niệm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, 25 năm ngày Toàn dân PCCC & CNCH 4/10/2001- 4/10/2026)

Đối với Lâm Đồng, trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ), lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất về ý chí và hành động. Tất cả được kế thừa, phát huy truyền thống của cả 3 địa phương, vừa kiện toàn bộ máy, vừa bảo đảm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu không gián đoạn.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Với những chiến công và thành tích xuất sắc qua các thời kỳ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Lâm Đồng tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày truyền thống

Trong bối cảnh mới, với không gian Lâm Đồng sau sáp nhập có địa hình đa dạng từ cao nguyên, rừng núi đến đồng bằng ven biển. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh, kéo theo sự phát triển của các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản xuất, khu du lịch, dịch vụ.

Cùng với đó, thời tiết cực đoan, nguy cơ cháy rừng mùa khô, sạt lở đất, lũ quét mùa mưa diễn biến phức tạp. Các hoạt động tập trung đông người dịp lễ, tết, lễ hội, dẫn đến nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn....

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH phải không ngừng nâng cao năng lực ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình huống sự cố, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, cũng như phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, Lâm Đồng đã xây dựng, duy trì hiệu quả 8 mô hình an toàn PCCC tại các đơn vị, cơ sở, khu dân cư. Toàn tỉnh nhân rộng hơn 1.700 "Tổ liên gia an toàn PCCC", gần 1.100 "Điểm chữa cháy công cộng", bao phủ 100% các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao.

Có 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay và mở lối thoát nạn. Hằng năm, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho hơn 250.000 lượt người dân, học sinh, công nhân và lực lượng cơ sở.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an Lâm Đồng) đạt được suốt chặng đường 65 năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH phải chuyển mạnh từ tư duy "chữa cháy" sang chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, Lâm Đồng hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với không gian liên kết rộng mở, tiềm năng và dư địa tăng trưởng lớn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, song hành với thời cơ phát triển là áp lực gia tăng về mật độ dân cư, quy mô công trình, nguy cơ cháy nổ, sự cố, tai nạn... ngày càng phức tạp, khó lường.

Đại tá Nguyễn Trường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại lễ kỷ niệm

Để giữ vững kỷ cương, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân và môi trường ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Toàn ngành xác định an toàn PCCC là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt gắn chặt với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH phải chuyển mạnh từ tư duy "chữa cháy" sang chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở. Nắm chắc tình hình địa bàn, phân loại chính xác các cơ sở nguy cơ cao, không đủ điều kiện an toàn, xây dựng ý thức tự phòng, tự quản trong từng hộ gia đình và khu dân cư. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công tác huấn luyện kỹ chiến thuật thực chiến, thành thạo các phương án chữa cháy, cứu nạn thích ứng với địa hình đồi núi cần được chú trọng.

Đại tá Nguyễn Trường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Toàn ngành quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, xử lý tình huống linh hoạt. Các phong trào toàn dân PCCC & CNCH, "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" cần được tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng.

Đại tá Nguyễn Trường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng PCCC & CNCH của tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, vinh danh vì có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác PCCC & CNCH thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ về lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tại Lễ kỷ niệm