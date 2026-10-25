Lâm Đồng kỷ niệm 50 năm xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội

Lễ kỷ niệm được tổ chức với chủ đề “50 năm vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng – Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.

Tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ, đại diện các lực lượng thanh niên xung phong, cán bộ tiền trạm và đông đảo người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, chặng đường 50 năm là hành trình vượt khó, kiến tạo cuộc sống và vun đắp tương lai của nhiều thế hệ người dân trên vùng đất mới.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Từ ngày đầu gian khó đến vùng đất phát triển

Theo ông Hồ Văn Mười, sau ngày đất nước thống nhất, thực hiện chủ trương phân bố lại lao động, dân cư và xây dựng các vùng kinh tế mới, từ năm 1976, Hà Nội đã phối hợp khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, thuộc huyện Đức Trọng trước đây.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham dự buổi lễ.

Ngày 18/4/1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Sau đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ, mở đầu hành trình xây dựng vùng kinh tế mới trên cao nguyên.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại biểu tham dự buổi lễ.

Những ngày đầu, điều kiện đi lại khó khăn, lương thực, thuốc men thiếu thốn, dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt đặt ra nhiều thách thức. Các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và lực lượng tiền trạm vừa lao động sản xuất, mở đường, dựng nhà, vừa phối hợp với địa phương xây dựng trường học, chăm sóc sức khỏe người dân và giữ gìn an ninh trật tự.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bày tỏ sự tri ân đối với những người đã dành tuổi trẻ, công sức, trí tuệ, thậm chí hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, ghi nhận sự đùm bọc, sẻ chia của đồng bào các dân tộc tại chỗ, góp phần giúp những người con Hà Nội ổn định cuộc sống, gắn bó với vùng đất mới.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi lễ.

Qua thời gian, những khu dân cư dần hình thành, đất đai được khai phá, sản xuất phát triển, trẻ em được đến trường và đời sống người dân từng bước ổn định.

Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của vùng kinh tế mới. Tên gọi Lâm Hà, kết hợp giữa Lâm Đồng và Hà Nội, trở thành dấu ấn về mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương.

Đại biểu đến từ TP. Hà Nội tham dự buổi lễ.

Tiếp nối nghĩa tình bằng hợp tác phát triển

Sau nửa thế kỷ, những đóng góp của các thế hệ đi trước được thể hiện qua sự đổi thay của các khu dân cư, công trình hạ tầng, vùng sản xuất và đời sống người dân.

Theo ông Hồ Văn Mười, đây là thành quả của quá trình lao động bền bỉ, tinh thần đoàn kết và sự chung sức của người dân từ nhiều vùng miền.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, vùng kinh tế mới từng bước hình thành diện mạo mới.

Trong giai đoạn 2011–2015, thành phố Hà Nội cùng các quận, huyện và đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ 32 công trình, dự án, trang thiết bị và cơ sở vật chất tại địa phương với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nhà ở cho cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách cũng tiếp tục được duy trì.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định, những hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đối với vùng đất từng đón nhận những người con Hà Nội đến lập nghiệp.

Hiện nay, Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên đến biển, đảo. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng 8,51%, du lịch đón gần 20 triệu lượt khách.

Những thế hệ đi trước đã góp công sức, tuổi trẻ xây dựng cuộc sống trên vùng đất mới.

Trước yêu cầu phát triển mới, tỉnh xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ nông sản, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và nâng cao đời sống người dân tại các địa phương gắn với lịch sử vùng kinh tế mới.

Ông Hồ Văn Mười cho biết, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc, thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở tăng cường phối hợp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tỉnh mong muốn tiếp tục hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tỉnh kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư của Thủ đô tìm hiểu cơ hội, đầu tư trên địa bàn.

Gìn giữ ký ức, phát huy giá trị truyền thống

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và địa danh gắn với lịch sử xây dựng vùng kinh tế mới.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và người dân vùng kinh tế mới.

Những vật dụng được lưu giữ qua nhiều thập kỷ như máy quạt, máy may, máy đập lúa cần được thu thập, bảo quản và đưa vào không gian trưng bày phù hợp, góp phần giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về hành trình lập nghiệp của cha ông.

Ông Hồ Văn Mười đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, quan tâm cựu thanh niên xung phong, cán bộ tiền trạm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, thế hệ trẻ cần trân trọng những đóng góp của người đi trước, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động học tập, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bày tỏ mong muốn mối quan hệ đoàn kết, nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng tiếp tục được vun đắp bằng những chương trình hợp tác thiết thực, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, nâng cao đời sống nhân dân và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.