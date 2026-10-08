Lâm Đồng Kịp thời xử lý sạt lở đèo Bảo Lộc, khắc phục ngập sau mưa lớn
Sáng 8/10, sau khi nhận tin báo về vụ sạt lở tại Km104+900 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc Phường 3 Bảo Lộc, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi phối hợp Công ty Xây dựng 886 Thành Nam, đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc, khẩn trương có mặt xử lý sự cố.
Trước đó, trong đêm 7/10, Phường 3 Bảo Lộc xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Tại khu vực đèo Bảo Lộc, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, kéo theo đất, đá gây sạt lở tại Km104+900. Thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thương vong.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý đường bộ cào dọn đất, đá tràn xuống mặt đường. Đến khoảng 8 giờ 45 phút ngày 8/10, vị trí sạt lở đã được xử lý, giao thông qua đèo Bảo Lộc được bảo đảm. Lực lượng chức năng đồng thời đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người điều khiển phương tiện chú ý khi lưu thông qua khu vực.
Nước từ khu vực đèo Bảo Lộc đổ về cũng khiến một số khu vực trên địa bàn xã Đạ Huoai 3 bị ngập. UBND xã đã huy động lực lượng quân sự, công an cùng phương tiện khơi thông hệ thống thoát nước, chống ngập. Nhờ triển khai kịp thời, các điểm ngập nhanh chóng được khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.
Tại khu vực xã Đại Lào cũ, nay thuộc Phường 3 Bảo Lộc, mưa lớn cũng khiến một số nhà dân bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa và bảo đảm an toàn.
Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, nằm trên Quốc lộ 20, tuyến đường kết nối TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai với Đà Lạt. Đèo có độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo và thường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào mùa mưa, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-kip-thoi-xu-ly-sat-lo-deo-bao-loc-khac-phuc-ngap-sau-mua-lon-468348.html