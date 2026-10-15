Lâm Đồng: Kiên quyết xử lý vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 183

Những vị trí lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây nông nghiệp - Hình ảnh minh họa

Theo thông tin phản ánh của công dân, tại Tiểu khu 183 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Sêrêpốk quản lý đã xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp để canh tác nông nghiệp trái phép, có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Để kịp thời ngăn chặn, UBND xã Đam Rông 2 vừa ban hành văn bản số 1836 /UBND-KT về việc kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 183.

Theo đó, UBND xã Đam Rông 2 đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp.

Đối với Ban Quản lý RPH Sêrêpốk: Chỉ đạo Trạm quản lý bảo vệ rừng Liêng Srônh bố trí lực lượng kiểm tra thực địa, xác định rõ đối tượng vi phạm để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Hạt Kiểm lâm Đam Rông: Chỉ đạo Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Đam Rông 2 tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý RPH Sêrêpốk trong công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh đối tượng vi phạm.

Công an xã: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý RPH Sêrêpốk tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 183.

Phòng Kinh tế xã: Tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, tham mưu cho UBND xã tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu ban hành kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng theo chỉ đạo.

Động thái chỉ đạo quyết liệt của chính quyền xã Đam Rông 2 thể hiện quan điểm kiên quyết trong việc giữ nghiêm kỷ cương pháp luật về lâm nghiệp. Việc lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp tự phát không chỉ làm suy giảm diện tích rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, mà còn đi ngược lại định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ tài nguyên rừng.

Việc sớm xác minh, xử lý dứt điểm vụ việc tại Tiểu khu 183 sẽ góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời bảo vệ quỹ đất lâm nghiệp vốn đang chịu nhiều áp lực trong giai đoạn hiện nay./.