Lâm Đồng: Kiên quyết đưa người dân ra khỏi khu vực được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao

Chiều 23/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các địa phương, sở ngành chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trong bối cảnh nhiều khu vực trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn, ngập lụt và sạt lở.

Ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu tại các khu vực được đánh giá có nguy cơ sạt lở cao.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại một số khu dân cư, nước chảy xiết làm chia cắt, cô lập một số khu vực. Sạt lở, trượt đất xuất hiện tại đèo Prenn, đèo Gia Bắc, ĐT722, thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn và khu dân cư Đưng K'Nớ 5, xã Đam Rông 4.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường, đặc khu Phú Quý rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; nắm chắc từng hộ dân để kịp thời cảnh báo, tổ chức di dời đến nơi an toàn khi mưa lớn kéo dài.

Các địa phương phải kiên quyết đưa người dân ra khỏi khu vực được cảnh báo nguy cơ cao, đồng thời không để người dân tự ý quay trở lại khi chưa được chính quyền cho phép.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét tại các khu vực ở phía Đông Lâm Đồng.

Riêng cầu các hồ, đập thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động điều tiết và thông báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan chức năng vùng hạ du khi xả nước, đặc biệt trong trường hợp phải xả lũ khẩn cấp.

Hiện nhiều hồ chứa nước khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng đang điều tiết nước xuống hạ du. Trong đó: Hồ Sông Quao dự kiến điều tiết 10-50m3/s, có thể tăng lên 50-100m3/s; hồ Ba Bàu vận hành tối đa 5 cửa tràn, lưu lượng khoảng 112-150m3/s; hồ Lòng Sông dự kiến điều tiết 30-150m3/s.