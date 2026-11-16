Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực thi pháp luật tố tụng

Chiều 16/11, Đoàn khảo sát số 3 của TANDTC do Thẩm phán Nguyễn Văn Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại TAND tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư và cán bộ ngành tòa án tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, TAND tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026, TAND tỉnh đã giải quyết 347/566 vụ án dân sự sơ thẩm, đạt 61,3%; giải quyết 1.205/1.263 vụ dân sự phúc thẩm, đạt 95,4%. Đối với án kinh doanh thương mại và lao động phúc thẩm, tỷ lệ giải quyết đều đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán TANDTC, Trưởng đoàn khảo sát số 3 phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực án hành chính, từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026, toàn ngành đã giải quyết 216/306 vụ, đạt 70,6%, vượt 5,6% so với chỉ tiêu quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng đạt tỷ lệ 97,3%.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình giải quyết các vụ án vẫn phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số quy định pháp luật còn chồng chéo; hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, một số đương sự thiếu hợp tác, cố tình cung cấp chứng cứ ở giai đoạn phúc thẩm hoặc lạm dụng quyền khiếu nại nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chờ kết quả đo đạc, thẩm định từ các cơ quan chuyên môn còn chậm, ảnh hưởng đến thời hạn chuẩn bị xét xử.

Từ thực tiễn này, TAND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan tư pháp địa phương kiến nghị 15 nhóm vấn đề trọng tâm, tập trung vào hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên không gian mạng; bổ sung chế tài đối với cơ quan chậm cung cấp chứng cứ và đương sự trì hoãn nộp tài liệu.

Các thành viên Đoàn khảo sát số 3 TAND tối cao dự hội nghị.

Địa phương cũng đề xuất mở rộng đối tượng được ủy quyền trong án hành chính, áp dụng thủ tục rút gọn; đẩy mạnh liên thông dữ liệu dân cư thông qua VNeID và hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tố tụng điện tử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn của các cơ quan, đơn vị tại Lâm Đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, các ý kiến đóng góp tại hội nghị là cơ sở quan trọng để TAND tối cao nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng đồng bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.